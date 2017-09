Ce spune Laurette despre accidentul în care a fost implicată. „M-am speriat că o să…”

Laurette a vorbit pentru prima oară despre accidentul de mașină în care a fost implicată.

Laurette a fost implicată într-un incident în trafic. Din neatenție, vedeta a intrat direct într-o autospecială a poliției rutiere.

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Laurette, care recent a anunțat că își vinde ambele mașini, a explicat ce s-a întâmplat.

„Accidentul a avut loc joi. Nu l-aş vedea accident, a fost un incident. Din cauza neatenţiei mele. Eu am pornit mai devreme decât şoferul din faţa mea şi l-am atins puţin cu bara maşinii şi culmea că era maşina poliţiei. Am schimbat numerele de telefon.

Ulterior după câteva ore ne-am întâlnit la sediul poliţiei pentru a schimba asigurarea. Se mai întâmplă. Poate din cauza oboselii. Maşina mea este o maşină mai mare, cum pui piciorul pe acceleraţie… E al treilea accident, maşina asta este cu probleme”, a povestit vedeta.

„Soţul meu m-a sunat să mă întrebe dacă sunt ok. S-a speriat. De când am recuperat maşina am avut mici accidente. M-am speriat că o să rămân fără permis, mi s-a scris o amendă şi am şi nişte puncte. Fetiţa era la grădiniţă”, a încheiat Laurette.