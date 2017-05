Ce spune un parapsiholog despre boala Denisei Manelista. „În karma ei există o suferință”

Ce spune un parapsiholog despre boala Denisei Manelista. Specialistul a vorbit despre suferința blondei.

Denisa Manelista a fost în centrul atenției în ultima vreme, după ce s-a aflat că suferă de o boală gravă. După săptămâni de tăcere, blonda a vorbit despre suferința ei în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Parapsihologul Lucian Iordănescu a comentat, la emisiunea „Acces Direct”, despre boala manelistei, al cărei nume real este Denisa Răducu.

Ce spune un parapsiholog despre boala Denisei Manelista. „Ea poate să învingă acestă boală”

„Este o formă de intuiţie, pentru că studiind-o – eu o cunosc de mai mulţi ani, am fost cu ea în emisiune acum trei ani, am constantat la un moment dat o capabilitate intuitivă a unor vibraţii pe care le are din karmă. Ea îşi simte cumva, inconştient, intuitiv sau fără conştienţă în karmă.

În karma ei există o suferinţă. Ce am constatat eu la vremea respectivă e că avea un fel de neîncredere în ea, neîncredere în realitatea obiectuală. Ea cam ştie ce se întâmplă cu ea, dar nu conştient. Ceea ce constat eu acum, faţă de toţi ceilalţi, ea are un tonus psihic foarte ridicat, foarte puternic, pentru că a zis: „eram la 0, acum sunt la 5”, apelează şi la mentalul colectiv…

Ea poate să-şi învingă această boală, ficatul se poate regenera, se pot face transplanturi, sunt oameni pregătiţi să o ajute. Important e tonusul psihic, eu apreciez asta foarte mult la ea…”, a declarat Prof Iordănescu la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1.