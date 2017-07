Ce i-a transmis Marius Moga lui Adrian Despot, cel care l-a înlocuit la Vocea României. „Stai pe scaunul pe care am stat eu” | VIDEO

Marius Moga i-a transmis un mesaj lui Adrian Despot, cel care i-a luat locul pe scaunul juraților de la emisiunea Vocea României.

Marius Moga a făcut parte dintre cei patru jurați și antrenori de la concursul Vocea României încă de la prima ediție. În urmă cu câteva zile s-a aflat că Marius Moga a fost înlocuit la show-ul respectiv de Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie.

Marius Moga, care a câștigat prima ediție a emisiunii Vocea României Junior, i-a transmis un mesaj înlocuitorului său.

Ce i-a transmis Marius Moga lui Adrian Despot, cel care l-a înlocuit la Vocea României. „Nu se putea găsi un om mai valoros și mai respectat”

Într-o înregistrare postată pe Vocea României Junior de pe o rețea de socializare, Marius Moga îi adresează câteva cuvinte celui care i-a luat locul la Vocea României.

„Adrian Despot, mă bucur foarte tare ce am încercat și am făcut pe scaunul din dreapta cum te uiți la televizor de la Vocea României. Cred că nu se putea găsi un om mai valoros și mai respectat în muzica românească care să continue bătălia pentru voci. Își doresc să ai parte de un sezon minunat, să găsești cele mai tari voci și să ții piept colegilor care, își dai seama că au ceva experiență – că fiecare a făcut asta de câțiva ani. după cum vezi, eu mă simt foarte bine aici, cu colegele mele, Andra și Inna, și sper să ai cel mai mare succes anul acesta la Vocea României, fiindcă stai pe scaunul pe care am stat eu”, i-a transmis Marius Moga lui Adrian Despot.