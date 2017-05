Cea mai mare dramă din viața soției cântărețului de muzică populară Constantin Măgureanu. „Mi-au spus de acolo să îl las să moară”

Cea mai mare dramă din viața soției cântărețului de muzică populară Constantin Măgureanu. Veronica Măgureanu și-a amintit de moartea tatălui ei.

Veronica Măgureanu, cunoscută și ca Vera Măgureanu, este partenera de viață a interpretului de muzică populară Constantin Măgureanu, care în urmă cu ceva timp a fost atacat public de fiul său. Vedeta a fost invitată la o emisiune de televiziune, unde a fcut dezvăluiri despre cea mai neagră perioadă din viața sa.

În urmă cu șapte ani, Veronica Măgureanu și-a pierdut tatăl, care a fost răpus de leucemie.

Cea mai mare dramă din viața soției cântărețului de muzică populară Constantin Măgureanu. „Îmi dă comandă ce să-i fac de pomană”

„L-am pierdut pe tata acum 7 ani de zile. S-a îmbolnăvit înainte cu doi ani de zile să moară. De leucemie a murit. Am luptat ca el să trăiască. Am reuşit să îl stabilizez. Am făcut un transplant.

Nu îmi iese din cap până în clipa în care am să mor că a murit de moarte bună. Totul a mers bine la transplant. Dar apoi la spital, când am ajuns cu el mi-au spus de acolo să îl las să moară. Că nu îi mai face nimic.

Asta m-a şocat!… Eu îl visez pe tata. Îmi dă comandă ce să îi fac la pomană”, a declarat Veronica Măgureanu la emisiunea”Agenţia Vip”, de la Antena Stars.