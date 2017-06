Cea mai sinceră declarație a Oanei Roman. „Ce noroc să încep viața alături de un bărbat extraordinar”

Oana Roman a făcut cea mai sinceră declarație din viața ei. Vedeta a făcut mărturisiri nemaiauzite până acum.

Oana Roman, care a trăit multe, și bune și rele, de-a lungul vieții, și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața sa.

Fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman, este căsătorită cu Marius Elisei, împreună cu care are o minune de fată, Maria Izabela, pe care o iubește ca pe ochii din cap.

Deși s-a plâns de multe ori din cauza problemelor pe care le-a avut, acum Oana Roman, care a ieșit pentru prima oară în club cu soțul său, după un an și jumătate, a mărturisit că se consideră o persoană norocoasă.

Cea mai sinceră declarație a Oanei Roman. „Cât noroc am avut eu în viață”

„Cateodată mă gândesc cât noroc am avut eu în viață. Ce noroc să am așa o mamă, ce noroc să primesc așa o educație, să învăț atâtea lucruri minunate de la părintii mei, ce noroc am avut să am colegi minunați în liceu, să trăiesc la Paris și să ajung la cea mai bună scoală în specialitatea mea (bine la scoală a fost multă muncă și enorm de învățat). Ce noroc să experimentez atâtea lucruri, să călătoresc, să ajung acolo unde alții doar visează, să cunosc atâtea personalităti, atâția oameni de valoare, atâția artiști minunați. Ce noroc am avut să fiu iubită, să iubesc și să fiu de multe ori fericită. Ce noroc am avut că la 37 de ani să reîncep viața alături de un bărbat extraordinar și să am cel mai minunat copil posibil.

Ce noroc am avut că am fost mereu un om liber, adică neînregimentat, nesupus ,dar drept și bun.

Ce noroc am avut să pot să mă ridic de fiecare data când am căzut și să cred atât de tare că Dumnezeu mă va ajuta, încât să am putere să merg de fiecare dată mai departe. Ce noroc că am avut putere și determinare.

Deși de multe ori am crezut că nu sunt un om norocos, pentru că am avut atâtea obstacole de trecut, mi-am dat seama cât noroc am avut de fapt.

Se spune că norocul ți-l mai faci și singur. Dacă nu te lași doborât, dacă crezi în ține, atunci da, ai noroc. Trebuie doar să crezi în steaua ta. Și niciodată să nu te lași doborât! Rămâi în picioare oricât de greu te apasă viață uneori.

Chiar dacă ți se pare că ești nefericit, dacă ești falit sau bolnav . Nu te lăsa. Luptă-te și mergi mereu înainte. Va fi bine!”, a declarat Oana Roman, care este mai fericită ca niciodată alături de soțul ei, Marius Elisei.

