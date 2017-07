Cel mai înduioșător mesaj transmis de Antonia. „Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine”

Antonia a transmis un mesaj plin de emoție cu ocaziua zilei de naștere a tatălui ei.

Antonia este una dintre cele mai sexy prezențe de pe scena muzicală din România. vedeta formează un cuplu cu cântărețul Alex Velea, împreună cu care are doi băieți, Dominic și Akim. Antonia mai are o fiică, Maya, care a terminat primul an de școală, din mariajul cu Vincenzo Castellano.

Zilele acestea, Antonia și-a aniversat mama, Denise Iacobescu. Acum, artista îl aniversează pe tatăl ei.

Cel mai înduioșător mesaj transmis de Antonia. Imagine de colecție din copilărie

Antonia i-a făcut urări publice tatălui ei, cu ocazia zilei de naștere a acestuia.

Mesajul este însoțit de o fotografie de arhivă cu cei doi, de pe vremea când Antonia era doar o copilă.

„La mulți ani, tata! Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine! Te iubesc!”, i-a transmis vedeta tatălui ei.