Chira Lepădatu de la Românii au talent. Manichiurista de 50 de ani care s-a dezbrăcat în direct | VIDEO

Chira Lepădatu a lăsat cu gura căscată atât juriul, cât și publicul de la Românii au talent. De profesie manichiuristă, ea a dovedit tuturor că nu e niciodată prea târziu să faci o schimbare radicală în viață.

Chira Lepădatu a povestit cum a ajuns să aibă un trup atât de bine sculptat la vârsta de 50 de ani. În momentul în care ea s-a dezbrăcat în platou și a rămas doar în slip și sutien toată lumea a rămas mască. Nimeni nu se aștepta să-și dea hainele jos și cu atât mai puțin să arate de-a dreptul incredibil la vârsta ei.

”După 40 de ani, pe când aveam probleme grave cu coloana vertebrală, am mers la medic și mi-a spus că trebuie să mă operez. Eu atunci am preferat să fac gimnastică medicală, nu am vrut să ajung la bisturiu. Și mergând așa zilnic la sală trupul meu a început să se tonifieze, să fie lucrat și iată că se poate. M-am apucat de sport la 46 de ani și acum arăt așa. Dacă eu, care nu am făcut niciodată sport în viața mea, iar ca manichiuristă stăteam zi lumină pe un scaun, am putut, oricine poate”, a declarat Chira Lepădatu de la Românii au talent.



Romanii au talent 2017: Chira Lepadatu – Culturism pe romaniiautalent.protv.ro