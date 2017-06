Cine este preotul și cântărețul Cristian Pomohaci, implicat într-un scandal sexual cu un minor. Are un trecut tumultuos

Cine este preotul și cântărețul Cristian Pomohaci, implicat într-un scandal sexual cu un minor. Acesta are o viață plină de controverse.



Cristian Pomohaci este implicat într-un scandal monstruos după ce în media a apărut o înregistrare audio care ar surprinde o conversație realizată de un adolescent în vârstă de 17 ani, căruia preotul și cântărețul de muzică populară Cristian Pomohaci i-ar fi făcut propuneri indecente.

„Pomohaci: Ești prea sensibil! Ești un bărbat frumos sau, nu știu, că nu știu ce! Că nu ești… Nu ești drăguț, ești frumos, mă! Ești frumos!

Interlocutor: Știu, dar așa ni! Sunt, dar nu prea!

Pomohaci: Ne mai vedem, ne mai vedem! Mi-o arăți, nu mi-o arăți?!

Interlocutor: Păi, o să v-o arăt! Dar nu, nu așa, în mașină, că e aiurea și…

Interlocutor: Eu stau cu dumneavoastră, încerc să am relație cu dumneavoastră, să fie bine, dar am și eu nevoie de ajutor, de un sprijin, de ceva, de…

Pomohaci: Încă o dată! Nu o să fii niciodată fără să fii remunerat pentru ceva. Depinde de ceea ce știi să faci! Încă o dată, dacă între noi o să fie, Flaviu, numai drag, de exemplu, facem sex, te plătesc pentru sex! Dacă între noi o să fie o relație de prietenie, atunci eu știu ce am de făcut, deci nu o să trebuiască să îmi ceri tu sau să trebuiască să mă cauți tu, că știu eu ce am de făcut pentru tine!”, este o parte dintre discuția purtată de Cristian Pomohaci cu cel despre care se spune că ar fi încercat să-l corupă, un adolescent pe nume Flaviu.

Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia a deschis o anchetă în cazul lui.

Cine este preotul și cântărețul Cristian Pomohaci, implicat într-un scandal sexual cu un minor. Personaj controversat

Cristian Pomohaci are un trecut tumultuos. Considerat unul dintre cei mai bogați artiști din țara noastră, el este adorat de unii și hulit de alții. Ziar de Cluj notează despre el că „de ani de zile se ştie că practică ritualuri de exorcizare, că este hrăpăreţ şi că are averi inimaginabile” și „că desfide orice autoritate clericală”. Sursa citată mai notează că zvonuri despre homosexualitatea preotului au circulat la nivel subteran de ani de zile, însă până acum nu au existat dovezi concrete.

„Au existat zvonuri despre Pomohaci, surprins în pat cu bărbați sau atentând la pudoarea unor tineri”, mai notează ziardecluj.ro.

Purtătorul de cuvânt al patriarhie Române, Vasile Bănescu, a vorbit, la Realitatea TV, despre potențialele victime ale lui Cristian Pohomaci, cel care are patru copii adoptați.

„Nu putem vorbi despre Pomohaci ca despre un cuceritor în serie, așteptăm rezultatul anchetei”, spunea acesta.

„Fiind un foarte cunoscut cântăreț de muzică populară, activitățile paralele nu s-au intersesctat mereu în cel mai fericit mod cu preoția, astfel că acesta pleca neanunțat, dar s-a așteptat permanent o îndreptare a sa”, fapt care l-a adus în vizorul Arhiepiscopiei din Alba-Iulia, fiind sancționat și mustrat din aceste cauze. Una dintre mustrări a constat în recluziunea sa la o mănăstire din epahia respectivă, conform declarației purtătorului de cuvânt.

Cine este preotul și cântărețul Cristian Pomohaci, implicat într-un scandal sexual cu un minor. Fosta soție l-a făcut praf

Cristian Pomohaci, care a stârnit mari controverse după ce și-a schimbat numărul de la mașină, a fost în scandal și cu fosta lui soție, Ileana Malus.

El a afirmat, la o emisiune de televiziune, că era încă căsătorit cu aceasta, lucru pe care femeia l-a infirmat.

„Întotdeauna mi-am dorit un copil cu Ileana Malus. O iubesc pe Ileana Malus! O respect pe Ileana Malus! O cinstesc pe Ileana Malus! Întotdeauna Ileana Malus a fost preoteasa mea”.

Întrebat de prezentatorul emisiunii în care se afla dacă s-a gândit să se recăsătoreasca cu aceasta, preotul a mers mai departe:

„Dar eu sunt căsătorit! Cu Ileana Malus!”.

Uimit, prezentatorul a întrebat din nou: „Nu ați divorțat?”, iar răspunsul lui Pomohaci a venit sigur: „Niciodată”.

Fosta sa soție a ținut să lămurească lucrurile:

„Individul acesta nu mai există pentru mine pentru că mi-am refăcut viața. Chiar nu mă interesează ce face. După ce a apărut în emisiunea în care a mințit că nu e divorțat, i-am trimis un SMS în care i-am recomandat să ia niște lecitină ca să-i revină memoria”.