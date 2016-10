Ciprian Marica, un macho cu tabieturi de frumusețe! Cum a devenit dependent de…creme / VIDEO EXCLUSIV

Ciprian Marica a ajuns să fie preocupat nu doar de forma fizică de invidiat pe care ar trebui să o aibă orice sportiv, ci și de îngrijirea corespunzătoare a tenului. De când “a furat” din secretele altor coechipieri și a mers la un specialist, fotbalistul “se tratează” corespunzător.

Ciprian Marica s-a numărat printre invitații de seamă prezenți, luni seara, la lansarea unui brand spaniol de cosmetice. După cum s-a observat, sportivul nu e deloc străin de această industrie, el fiind un consumator constant de diverse produse de îngrijire de pe piață, adaptate bineînțeles tenului său.

"Tot ce înseamnă naturist în ziua de azi este la modă, căutăm să mâncăm sănătos, de ce nu ne-am hidrata și tenul sănătos? ", spune el.

Interesat de acest aspect, Marica a aprofundat domeniul în perioada în care juca în Germania. S-a lăsat pe mâinile unui medic, iar de atunci este mulțumit de felul în care arată chipul său, el prevenind astfel semnele trecerii timpului printr-o îngrijire corespunzătoare.

A descoperit ritualul în Germania

“Eu, de exemplu, am un ten gras, așa că am nevoie de un săpun care să îmi usuce puțin pielea, după care am o cremă de zi, în funcție de soare, cu factor de protecție sau nu, de seară, de ochi, folosesc. Sunt încă tânăr, dar o cremă care să îți hidrateze tenul este întotdeauna foarte binevenită. Jucând în Germania ulterior, am văzut la jucători, am întrebat, m-au trimis și pe mine la un specialist, m-a învățat, mi-a explicat cum stau lucrurile și am descoperit că îmi trebuie și mie o cremă și că un ten îngrijit întotdeauna este un ten apreciat”, a declarat, pentru Libertatea, Ciprian Marica. Chiar dacă nu a revenit pe teren de ceva vreme, fotbalistul are grijă să aibă o alimentație echilibrată și merge zilnic la sală pentru a se menține într-o stare bună.

FOTO: Dumitru Angelescu

Video: Robert Hanciarec