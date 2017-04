Clanul Kardashian-Jenner a sărbătorit în avans 10 ani de la lansarea reality-showului lor

Clanul Kardashian-Jenner a sărbătorit în avans împlinirea a 10 ani de la lansarea reality-show-ului Keeping Up With The Kardashians, scrie presa americană

Cu toate că abia în luna octombrie se împlinesc 10 ani de la primul episod despre Kim Kardashian și familia ei, starletele s-au reunit joi seara pentru o sedință foto și o petrecere care marchează 10 ani.

Presa speculează că ar fi vorba de o emisiune înregistrată, care să fie difuzată în luna octombrie, dar surorile Kardashian, care câștigă sute de mii de dolari pentru o singură postare pe Instagram, și prietenii care au participat la petrecere au publicat fotografii de la eveniment pe rețele de socializare.

La petrecerea aniversară au participat Kim și Khloe, cele două surori care au fost personajele principale în urmă cu zece ani, dar și surorile lor vitrege Kendall și Kylie Jenner.

Keeping Up with the Kardashians este un reality show de televoiziune american, lansat în octombrie 2007 ed televiziunea E!. Până în prezent showul a avut 12 sezoane care i-au avut în rolurile principale pe membrii familiilor Kardashian și Jenner.

Showul le-a avut în centru pe cele trei surori Kim, Kourtney și Khloe Kardashian, de altfel ideea de a pune familia să joace într-o astfel de emisiune a venit după ce în presă a apărut o filmare cu Kim făcând sex. Dar în roluri secundare apar Kris Jenner, mama celor trei starlete, Caitlyn Jenner, fostul ei soț care și-a făcut schimbare de sex în 2015 și cele două surori vitrege Kendall și Kylie Jenner.