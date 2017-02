Claudia Ghițulescu s-a căsătorit religios. Imagini de la petrecerea de nuntă / VIDEO

Claudia Ghițulescu s-a căsătorit religios. Cântăreața de muzică populară a făcut nunta discret, departe de ochii presei.

Claudia Ghițulescu a făcut cununia civilă pe 10 februarie, iar la eveniment a fost prezentă și Cristina Spătar. Sâmbătă, cântăreața a făcut și nunta, departe de ochii presei.

La petrecere, invitații au dansat pe manele, cel care a întreținut atmosfera fiind Adi Minune. Unul dintre invitați a fost Ornela Pasăre, care a publicat pe contul său de pe o rețea socializare imagini de la petrecere.

Claudia Ghițulescu a trecut, în urmă cu mai mulți ani, prin momente foarte grele. Maşina în care se afla a avut accident, iar ea a ajuns în comă la spital. Starea de inconştienţă nu a durat prea foarte mult, interpreta revenindu-şi după ceva vreme.

„Acum câţiva ani am avut un accident urât de maşină şi am ajuns în comă la spital. Am avut noroc, căci m-am trezit, dar am rămas cu o teamă de condus şi cu o amintire destul de urâtă pentru că atunci chiar am văzut moartea cu ochii. Un şofer a adormit la volan şi a intrat în maşină în care eu mă aflăm. Dumnezeu mă iubeşte şi a vrut însă că eu să trăiesc şi a avut şi are acum grijă de mine! Nu vreau să-mi mai amintesc…Important e că am scăpat cu viaţă şi că fac acum ceea ce-mi place cel mai mult: cant şi îmi continui carieră artistică!”, şi-a amintit Claudia Ghiţulescu.