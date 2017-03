Codruț Kegheș revine la TV cu emisiunea Chef Dezbracatu’. „Am ajuns la concluzia că românul nu are bani”

Codruț Kegheș revine la TV cu emisiunea Chef Dezbracatu’. Acesta propune telespectatorilor rețete cât mai simple și cât mai accesibile.

Din 12 martie, un nou sezon Chef Dezbracatu’, pe care telespectatorii îl știu pentru că îl imita foarte bine pe designerul Cătălin Botezatu, te așteaptă la Prima TV. De la oră 15:30, în fiecare duminică, Codruț Kegheș, alias Dezbracatu’, își va pune sorțul și boneta și va găti preparate simple și de efect pentru cunoscători sau mai puțin cunoscători în ale bucătăriei.

Cât timp a fost în vacanță, Chef Dezbracatu’, care are o soție foarte frumoasă, a căutat rețete, s-a gândit îndelung la ce să gătească și spune că are peste 1001 rețete pe care de abia așteaptă să le transmită mai departe. Astfel ,el va împărți din cunoștințele lui culinare fără a ascunde vreun truc în fața telespectatorilor.

“Vă aștept duminică în fața televizoarelor cu preparate gustoase, bune și ieftine. Am ajuns la concluzia că românul nu are bani de mâncare scumpă așa că am hotărât să fac rețete accesibile. Deci, duminică vă aștept pe Prima TV pentru că doar aici Chef Dezbracatu’ va oferă cele mai bune idei de gătit în propria bucătărie”, spune Codruț Kegheș.