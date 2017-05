Coldplay, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus și Usher sunt câțiva dintre cei care vor urca pe scenă alături de Ariana Grande la concertul organizat în memoria victimelor atentatului din Manchester.

Show-ul caritabil ”One Love Manchester” este organizat în memoria celor 22 de victime ale atacului terorist din 22 mai, de la Manchester Arena, scrie BBC.

Pe scenă, alături de Ariana Grande, care a anunțat că oferă gratuit bilete celor care au participat în urmă cu opt zile la concertul său de pe arena din oraşul englez, vor urca Coldplay, Katy Perry, Justin Bieber, Take That, Niall Horan (One Direction), Miley Cyrus, Usher şi Pharrell.

Stadionul are o capacitate de 50.000 de locuri, iar spectacolul va fi transmis live de BBC TV şi BBC Radio.

Ariana Grande va susține un concert caritabil în Manchester, iar banii obținuți din încasări vor fi donați familiilor victimelor atacului terorist din 22 mai.

Cântăreața americană nu a precizat când se va întoarce în Manchester, dar a promis că va reveni cu toate detaliile legate de eveniment.

Gestul artistei de a reveni în orașul britanic vine după ce aceasta s-a oferit să plătească înmormântările victimelor atentatului.

Profund afectată de atacul comis după concertul său, Ariana Grande a decis să anuleze toate concertele din turneul Dangerous Woman până în iunie.