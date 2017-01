Corina Caragea și-a făcut debutul la emisiunea „Surprize, Surprize”. Ce spune despre Andreea Marin

Corina Caragea și-a făcut debutul la emisiunea „Surprize, Surprize”. puțină lumea știe că vedeta a făcut parte din corpul de balet de la show-ul respectiv.

Pe Corina Caragea, telespectatorii o știu din postura de prezentatoare a știrilor sportive de la Pro TV.

Puțini știu, însă, că bruneta și-a făcut debutul în televiziune alături de „zâna” Andreea Marin, la emisiunea „Surprize, Surprize”.

Corina Caragea și-a făcut debutul la emisiunea „Surprize, Surprize”: avea doar 19 ani

Corina Caragea a acordat un interviu pentru revista Femeia, pe care l-a publicat și pe blogul său personal.

În cadrul acestuia, vedeta a vorbit despre debutul său alături de Andreea Marin.

„“Surprize, Surprize” este prima emisiune la care am avut norocul să lucrez. Aveam 19 ani . Dansul era o portiță care îmi deschidea o lume ce mă fascina – televiziunea – și eram gata să încep de oriunde, numai să pot fi în platou și să “fur” meserie. Eram primul an la Jurnalism, iar în weekend mergeam la repetiții. Am avut norocul să învăț de la cei mai buni la acea vreme. Pentru că emisiunea era lider absolut în divertisment.

Andreea era un profesionist desăvârșit, pasionat și hotărât, care m-a susținut atunci când am vrut să merg mai departe. După numai 3 luni mi-am depus CV-ul la o televiziune de știri care difuzase un anunț că are posturi libere. A fost un pas mare, dar tremurat.

Am plecat acolo, am stat o perioadă în probe, sub semnul întrebării, împreună cu alți câțiva viitori colegi aleși și ei dintre mii de CV-uri. Din gașca de atunci, trei suntem acum în prime-time la televiziuni mai mari”, a povestit Corina Caragea.

Vedeta a vorbit și despre planurile profesionale pe care le are pentru anul 2017.

„Îmi place să privesc stelele, dar nu știu să citesc in ele. Am învățat că cele mai frumoase lucruri sunt cele pe care nu ți le planifici. Nici acum 10 ani nu mă gândeam că voi fi aici, nici peste 10 ani nu știu ce voi face și nici nu îmi doresc să știu. Îmi place ceea ce fac, îmi place televiziunea, de fapt.

Știrile sunt prima dragoste, mi-ar plăcea și o emisiune care să se potrivească cu personalitatea mea și mă văd și în echipa de producție. Oamenii nu știu că ceea ce văd ei 15 minute seara la știri este de fapt munca unui balaur cu multe capete – redacția de sport, în care lucrez și eu pe tot parcursul zilei.

Aparitia din prime-time este cireașa de pe un tort delicios, la care lucrăm o gașcă de “chefi””, a explicat prezentatoarea știrilor sportive.