Corina Caragea și Ramona Păun își petrec vacanțele împreună de vreo nouă ani, de când au devenit întâi colege, în redacția știrilor sportive de la PRO TV, apoi prietene nedespărțite. Vara aleg destinații cu ieșire la mare, iar iarna pleacă, de obicei, în vârf de munte.

Libertatea: De 9 ani vă faceți vacanțele împreună… De atunci sunteți prietene?

Ramona Păun: Prietenia noastră a început odată cu transferul meu la București. Eram reporter și corespondent al Știrilor Pro TV în Sibiu și am fost chemată la București. Corina a făcut primul pas, m-a invitat în oraș cu prietenii ei, care, ulterior, au devenit și prietenii mei. Lucrurile au decurs firesc între noi și prietenia a devenit tot mai solidă cu fiecare moment petrecut împreună. Însă testul suprem a fost anul în care am locuit împreună, Corina m-a găzduit în căsuța ei frumoasă în perioada în care îmi căutam eu apartament. Atunci ne-am dat amândouă seama că ne înțelegem din priviri.

Corina Caragea: Suntem prietene de când suntem colege! Petreceam 8 ore pe zi în aceeași cameră mare – redacția. Apoi am împărțit și casa, căci a locuit o vreme la mine, până și-a găsit propria casă în Capitală.

Pe unde ați fost împreună prin lume? Aveți o gașcă alături de care mergeți?

Ramona: De obicei, în majoritatea vacanțelor, ne strângem o gașcă destul de mare de prieteni. La Paris a fost prima oară când am fost în concediu cu prietenii și cu Corina, apoi au urmat multe altele, printre care Turcia, Grecia, Spania, Franța, Delta Dunării, munte și mare în România. Am fost și amândouă în scurte vacanțe, la Barcelona și Madrid. Avem multe amintiri împreună, mii de poze, multe calorii împărțite la mesele de Paște, Crăciun și Revelion.

Corina: Prima dată am fost la Disneyland, cu prietenii, apoi am continuat în aceeași formulă cu Grecia, Turcia și prin țară – Deltă, Brașov, Sibiu.

Ați avut pățanii memorabile în aceste vacanțe? Ceva ce nu veți uita niciodată?

Ramona: În 2010, am fost împreună la finala Ligii Campionilor, câștigată de Cristi Chivu cu Inter. Era o nebunie către porțile de acces și, când am ajuns la intrare, am realizat că ne-am pierdut biletele în mulțime! Nu mai aveam nici o speranță să mai intrăm la meci! Am refăcut traseul cu lacrimi în ochi, ne-am făcut cu greu loc în valul de oameni și ne-am găsit biletele pe jos, călcate în picioare, nimeni nu le observase! A fost norocul nostru. Am avut peripeții și prin România. Am făcut pană la Bușteni, când ne întorceam la București. Am montat roata de rezervă și după 200 de metri am făcut a doua pană…

Corina: Multe! La Istanbul am stat ore întregi în vamă cu mașina, pentru că un prieten nu mai avea asigurarea valabilă, iar la Paris am adormit în tren, de oboseală, după un maraton de vizitat în cele 2 zile pe care le-am petrecut acolo.

Cum vă alegeți, de obicei, destinațiile? Există discuții sau aveți cam aceleași preferințe?

Ramona: Amândouă iubim marea, așa că principalul criteriu e să avem apa cât mai albastră, iar Lefkada, din Grecia, a fost pictată în culorile ideale. În rest, am ales destinații cunoscute din Europa, orașe faimoase, bifate de mulți oameni cu poftă de plimbare.

Corina: Avem cam aceleași preferințe când vine vorba de vacanțe. Însă, din păcate, acum nu mai apucăm să facem călătorii extinse împreună, fiindcă dacă una e liberă, cealaltă îi ține locul la pupitrul știrilor.

Și iarna, și vara plecați în concedii împreună?

Corina: Nu e o regulă, nu ne facem toate concediile împreună. Cred că mai mult vara am călătorit. Dar am făcut multe sărbători de iarnă împreună, aici, în România, la mine acasă sau la Ramona.

Ramona: Iarna alegem munții noștri. Corina e mai experimentată cu placa, eu sunt încă începătoare. Iarna trecuta am închiriat cu gașca o cabană într-o zonă splendidă, la Fundățica, o recomand tuturor!

Unde ați fost vara aceasta?

Ramona: Vara asta n-am reușit să mergem în concediu împreună. De când împărțim același pupitru la Știrile Pro TV din Sport, nu putem să ne sincronizăm în vacanțe. Dar avem weekend-urile, în care ne mai bucurăm de câte o plecare. Recent am fost în Deltă și următorul loc pe lista noastră e Maramureșul.

Corina: Eu am fost în Sicilia câteva zile, iar Ramona, în Malta. Separat, dar tot aproape una de cealaltă. Atunci când m-am întors eu, a plecat ea. Ne-am făcut concediile separat, pentru că altfel ar fi rămas colegul Vadim singur 24 din 24 la Știrile Pro TV din Sport, timp de două săptămâni.

Ce destinație v-a rămas la suflet și v-ați propus s-o revedeți?

Ramona: Barcelona este orașul preferat al Corinei și l-am bifat împreună de două ori. Probabil tot acolo o să ne întoarcem într-un city-break, în care sper să reușim să prindem și un meci Barca-Real.

Corina: Am vorbit cu Ramona că ar trebui să revizităm Madridul, atunci când am fost nici nu cred că am dormit, pentru că am stat numai două zile și ne doream să vedem cât mai multe!

Când nu reușiți să plecați împreună, petreceți mult timp la telefon, vă trimiteți poze?

Ramona: Whatsapp-ul e aproape zilnic activat cu mesaje de la și pentru Corina! Suntem și consilieri de stil una pentru cealalta, avem telefoanele pline cu poze din cabinele de probă, ne cerem una celeilalte de multe ori sfaturi înainte să ne cumpărăm ceva.

Corina: Da, împărtășim impresii. Ramona a fost în Malta și am sunat-o să o interoghez, să îmi facă o recenzie a locului. Concluzia: am pus Malta pe lista destinațiilor viitoare. Pozele sunt însă baza. Cu asta recunosc că ne-am băgat în sperieți toți prietenii. Dacă suntem amândouă în aceeași poză, cu atât mai mult. Avem o poză care este o tradiție pentru noi, pe care o facem oriunde și oricând – săritura.

Ce aveți în plan pentru vacanțele viitoare?

Ramona: Wishlist-ul meu pentru următorii ani arată cam așa: Bali, Zanzibar, Machu Picchu, Norvegia pentru aurora boreală, Laponia de Crăciun.

Corina: Eu vreau în America de Sud și Japonia. În ordinea asta. Nu știu când voi reuși să le văd, dar sunt primele pe lista mea.

