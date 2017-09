Cornel Galeș a înșelat-o pe Ileana Ciuculete. Soțul artistei a recunoscut la șase luni de la moartea acesteia, că a călcat strâmb în urmă cu câțiva ani. Acesta a vorbit și despre relația pe care o are cu blonda Vivi.

Cornel Galeș a ținut să lămurească ce fel de relație are cu blonda Vivi, cea care i-a întins o mână de ajutor atunci când acesta avea nevoie.

Cornel Galeș a înșelat-o pe Ileana Ciuculete, iar regretata artistă a aflat acest lucru

„Da, am înșelat-o pe Ileana. Ea știa. Am o relație cu doamna Viviana. Am o relatie profesionala. Doliul se poartă în suflet, nici nu ai voie după 40 de zile. Eu sărut mana femeilor, asta e un gest nobil. O cunosc de câteva luni. Când problemele s-au acutizat mi-au sărit în ajutor mai multe femei de afaceri din lume, am refuzat multe propuneri pentru ca nu mi se potriveau. Sunt cateva luni de cand sunt angajat aici. Nu aveam cum sa o cunosc de pe vremea cand traia Ileana, eram foarte ocupat. Nu credeam ca mai există femei asa puternice, este o femeie pregatita profesional și personal. Nu este casatorita, ci divorțată. Este o femeie de afaceri care a reusit să mă echilibreze psihic. În aceaste infotripuri, ne cazam la hotel, uneori ne cazam intr-un apartament. Nu e tocmai placut sa stai cu sefa, mai mergi la toaleta! Este un bun psiholog. E o femeie foarte puternică. Nu vezi ca exista o apropiere? Inima imi bate mereu cand o vad pentru că e șefa”, a declarat Cornel Gales la Kanal D.

Cornel Gales a vorbit despre perioada în care a înșelat-o pe Ileana Ciuculete. „Prin anii ’90 aveam un obicei de a cumpara masini din Germania de la o cunostinta de-a mea. Am fost plecat cu un prieten de-al meu vreo 2 saptamani. Ileana a aflat de la prietenul meu. A trebuit să recunosc. Am gresit, prietenul meu m-a indemnat sa vedem cum stă treaba cu negresele. A aruncat cu pantofii dupa mine, dar a trecut peste, o iubeam, mă iubea”, a adaugat el.

Citește și