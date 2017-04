Cornel Galeș, mărturii zguduitoare despre Ileana Ciuculete. Soțul artistei a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

Interpreta de muzică populară Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie. Dispariția artistei a îndurerat pe toată lumea.

Soțul ei, Cornel Galeș, nu reușește să depășească nici acum dispariția partenerei sale de viață, pe care a iubit-o enorm.

Cornel Galeș, mărturii zguduitoare despre Ileana Ciuculete. „Am ascuns o lumânare după geamul termopan, ca ea să nu vadă”

Cornel Galeș a fost invitat la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1, unde a făcut dezvăluiri zguduitoare despre ultimele clipe de viață ale celei care a fost Ileana Ciuculete.

„Mi-a cerut să o strâng de mâini, am strâns-o…erau ca mâinile unui ursuleţ. Am strâns-o şi ea mi-a spus şi mai tare să o strâng. Apoi a respirat adânc… Am stat două ceasuri cu ea în pat, ea s-a răcit încet, încet. Nu mai ştiu ce am făcut în timpul ăla. Am răspuns la nişte telefoane… „, a povestit Cornel Galeş.

„Am ascuns o lumânare după geamul termopan, ca ea să nu vadă, că aşa se spune, şi practic am avut ultimele discuţii cu ea la lumina lumânării ei. După ce a fost împărtăşită, am vorbit cu ea puţin, iar dormea, iar vorbea… Nu mai am nicio teamă de moarte. Sunt convins că este o călăuză care merge cu tine. Acolo e sigur mai bine”, a mai spus soțul Ilenei Ciuculete.