Cosmin Seleși filmează de zor pentru Aventură cu 4 stele, noul show de la Antena 1. Deși filmările sunt solicitante, acesta nu se plânge și spune că singurul lui regret este faptul că nu a apucat să facă baie în mare.

Seleși filmează de trei săptămâni în Grecia, de la ora 8 dimineața, până seara târziu, la ora 11. Se filmează non stop, însă vedeta nu se plânge și spune că singurul regret este acela că, de când a ajuns în Grecia, nu a reușit nici măcar o dată să întoate în mare.

„Filmările încep în fiecare zi de la maximum 8 și jumătate și se întind până la 10, 11 noaptea. Fiind vorba de un reality, filmăm non-stop, ceea ce e destul de solicitant. În același timp, mă bucur că am descoperit niște locuri minunate și am învățat foarte multe lucruri noi despre Grecia. Am descoperit Grecia autentică, nu cea promovată de firmele de turism. Cât despre timp liber, nu am avut timp să fac nici măcar o baie în mare. Ba da, am intrat o dată pentru că trebuia să filmez un intro”, spune Seleși.

Despre „Aventură cu 4 stele”, show-ul pe care îl va prezenta la Antena 1, vedeta spune că „este un show care combină partea de travel cu partea de reality, un show în care telespectatorii vor descoperi o altă față a Greciei – Grecia autentică, oamenii ei și partea nepromovată până acum”.

“Aventura cu 4 stele” este o competiție între vedete care pot avea parte fie de o vacanță de lux, fie de o vacanță în condiții extreme. În fiecare ediție patru vedete se vor confrunta pentru a se bucura de minunățiile pe care le oferă Grecia. În urma unor concursuri zilnice, două dintre ele vor locui într-o vilă sau hotel de lux, în vreme ce celelalte două vor fi găzduite de localnici cu condiții materiale limitate. Cei care câștigă fiecare probă se bucură de o vacanță luxoasă, iar cei care pierd experimentează viața și muncile cele mai diverse și solicitante ale localnicilor.