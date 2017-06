Cosmin Seleși împlinește 40 de ani astăzi, 30 iunie. Prezentatorul emisiunii “Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, spune că “petrece” prin muncă, alături de colegii cu care filmează pentru o nouă emisiune – “Aventură cu 4 stele”. Pentru prieteni nu are timp de ziua lui, dar poate se revanșează după…

Libertatea: Azi, 30 iunie, împlinești 40 de ani… Unde petreci?

Cosmin Seleși: La muncă! (râde) Avem filmări pentru o nouă emisiune.

Faci cinste pe 30? Măcar așa, de gura prietenilor care te sună începând de dimineață?

De obicei, nu fac cinste pe 30 iunie. Petrecem în familie.

Care dintre vedetele cu care ești prieten sunt primele care te sună să-ți spună “La mulți ani”, de obicei?

În primul rând, îmi spun “La mulți ani!” soția și mama. Iar prietenii sunt primii care mă sună.

Apropo de soție… Ai povestit că v-ați cunoscut pe stradă, dar nu ai spus și cum ai abordat-o, cum s-a produs apropierea? Cine a făcut primul pas?

Mai bine să rămână o enigmă. (râde)

La borna 40, ce dorințe îți pui?

Îmi doresc sănătate, sănătate și iar sănătate. Vreau doar să mă țină Dumnezeu sănătos!

Ce ți s-a împlinit din ce visai când erai mai tânăr să faci și încă nu s-a împlinit?

Nu-mi amintesc să fi avut mari dorințe când eram tânăr. Am luat viața așa cum a venit și m-am bucurat de fiecare lucru care mi s-a întâmplat.

Îți amintești să fi trecut prin întâmplări de pomină la vreo aniversare, să-ți fi făcut prietenii vreo surpriză ori vreo farsă pe care să n-o uiți toată viața? Ori să fi primit un cadou trăsnit?

Întâmplări de pomină nu s-au petrecut la nici o aniversare, nici vreo farsă. Și nici cadouri trăsnite nu am primit. Sper ca anul acesta să primesc un astfel de dar de ziua mea, să vină cineva să-mi spună că mi-a plătit leasingul și ratele la bancă. (râde)

Cosmin Seleși împlinește 40 de ani și vrea cadou o mașină. E conștient însă că n-o va primi!

Care sunt cadourile ideale pentru tine, ce te atrage, ce te pasionează?

Mașinile. Dar nu o să-mi facă nimeni cadou vreo mașină. Garantat.

Apropo de pasiuni: umblă vorba îți plac mașinile puternice. La un moment dat, erai la a 17-a! Ai mai schimbat și altele între timp ți-ai depășit “recordul”?

Nu-mi plac mașinile puternice, îmi plac mașinile mari. Cred că am ajuns acum la a 23-a mașină. Am început să le schimb din 2002. Asta pe care o conduc acum, un Range Rover, o am de un an și jumătate.

Ai lucrat într-un magazin de piese auto, după terminarea liceului. Atunci ai devenit pasionat de mașini sau ai ajuns acolo tocmai pentru că-ți plac mașinile? Te pricepi la reparații?

Faptul că am lucrat la un magazin de piese auto nu are nici o legătură cu pasiunea mea pentru mașini. M-am angajat acolo pentru că trebuia să am un serviciu. Iar acela era magazinul unui prieten. Dar am făcut karting aproape trei ani, începând din clasa a șasea, până s-a închis clubul respectiv. Poate de acolo pasiunea mea pentru mașini. În ceea ce privește reparațiile auto, mă pricep, dar doar dacă sunt mici, nu mă bag la chestii complicate.

Desenele animate, slăbiciunea lui

Filmările de la Antena 1 îi ocupă mult timp, însă Cosmin nu a renunțat nici o clipă la teatru pentru televiziune – deși aceasta din urmă i-a adus celebritatea și în mod cert venituri mai mari. În prezent, joacă la Creart – Teatrelli în “Milionul, nepoatele și milionara”, la Metropolis în “Hagi Tudose”, iar la Teatrul “Ion Creangă”, unde sunt e angajat, în “O poveste a porcului”, după Ion Creangă.

Și pentru filme își face timp, dar mai ales pentru desene animate! “Am dublat mult în desene animate. Și îmi place mult! Primul personaj a fost Icar, din “Hercule”, în anul 2005”, ne-a mărturisit actorul, care și-a mai împrumutat vocea unor personaje din “Ștrumpfii 2”, “Madagascar 3: Fugăriți prin Europa”, “Ralph Strică-Tot” sau “Happy Feet 2: Mumble Dansează Din Nou”.

Citește și: EXCLUSIV/ Patimile concurenților de la «Te cunosc de undeva». Băieții, terorizați de epilat, tocuri, sutiene și unghii false