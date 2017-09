Costi Diță nu mai poate să joace roluri dramatice. I se trage de la faptul că, de șase ani, de când a intrat în rolul lui Giani din “Las Fierbinți”, o ține numai într-o comedie!

Costi a devenit celebru datorită lui Giani din “Las Fierbinți”, ușor-ușor a început să cucerească și publicul de stand-up comedy, iar acum cochetează și cu televiziunea: este coleg cu Andi Moisescu și Cosmin Natanticu la emisiunea “Pe bune?”, difuzată începând de luna aceasta la PRO TV.

“Nu e un concurs de cultură generală. Ar fi prea simplu să fie o emisiune de cultură generală. Este o emisiune mult mai interesantă. Adică, nu zic că nu ar fi interesantă cultura generală, dar aici este vorba de altceva, este genul de emisiune unde poți să zici pe bune, la modul pe bune, nu forțat, vine în mod natural. La întrebările din emisiune nu poți să răspunzi cu logică. Trebuie să o iei… așa, prin învăluire”, ne-a declarat Costi, completând că, deși pare o joacă să filmeze încă un moment umoristic, a ajuns într-un punct în care simte că a obosit. “Am obosit un pic. Asta a fost senzația pe care am încercat-o la un moment dat. Oricum, am norocul să dau peste echipe faine și emisiuni faine. N-ai cum să nu faci față. Adică, și dacă vin la filmări și se poate sunt un pic trist, cineva vine și spune o demență completă și o iau din loc. În «Las Fierbinți» îi am pentru asta pe Bobonete, pe Mișu (Mărgineanu – n.r.), pe Văncică, plus poveștile care sunt de top”.

Costi Diță nu mai poate să joace roluri dramatice. E serios doar în rolul de tată!

Actorul nu va scăpa probabil toată viața de umbra lui Giani, deși are în portofoliu și partituri serioase. Artist complex, el a bifat, până la 37 de ani, roluri în producții cinematografice din registrul dramatic: “Portretul luptătorului la tinerețe”, “California Dreamin”, “Restul e tăcere”, “Hârtia va fi albastră” sau “A fost sau n-a fost?”.

Se poate presupune că, în orice moment Costi, s-ar putea întoarce la dramă, dar acest lucru e un pic problematic acum. Nu lipsa timpului ar fi principalul inconvenient, ci… dispoziția artistică. Înconjurat de atâta comedie – serialul, emisiunea și show-urile de stand-up -, actorul ne-a mărturisit că în momentul de față nu ar putea accepta un rol din registrul opus, care să-i ceară să fie serios. Deocamdată, în ce-l privește, serios e doar rolul de tată.

“Ceva serios? Da. Rolul de tată. Glumesc. Acum nu mai e loc sincer de ceva serios. Pot să trec de la râs continuu la ceva serios numai în viața mea personală. Acasă este întotdeauna un soi de contrast, dar asta nu o să se vadă la televizor. Roluri dramatice nu am cum să fac acum. În plus, nu mai am unde să bag așa ceva, e plină agenda. Dacă mai bag încă un rol în plus la ceea ce fac acum, s-a terminat”, ne-a spus actorul, care este de părere că ar avea nevoie de o pauză destul de mare pentru a putea scoate toată “comedia” din viața lui: “Poate doar să plec pe o insulă la un moment dat și să mă izolez acolo 2-3 ani ca să-mi revin din toată comedia asta”.

În pat cu iubita colegului Ipate

Iată o ipostază care ar putea crea o situație jenantă între colegii de trust Costi Diță și Paul Ipate, dacă… nu ar fi dintr-un film. În 2012, Costi a jucat în comedia “S-a furat mireasa”, în rolul lui Cornel, un polițist însurat cu o fostă Miss Bârlad, Nina, interpretată de… Jojo, care i-a devenit iubită lui Ipate acum câțiva ani, iar în ianuarie i-a dăruit o fetiță. Umbla vorba că ar urma să și nunta pentru cei doi, dar Jojo a spus că nu vrea să se recăsătorească.

