Criss și Vlad, din serialul „Când mama nu-i acasă”, au aniversat 5 ani de relație. Cum au petrecut

Criss și Vlad, protagoniștii iSerialului “Când mama nu-i acasă”, de la Happy Channel, au aniversat 5 ani de când formează un cuplu.

Cei doi tineri s-au cunoscut pe platourile de filmare, s-au îndrăgostit, iar de atunci trăiesc… o iubire ca în filme.

La aniversarea lor de 5 ani, Vlad a surprins-o pe Criss cu un buchet de flori impresionant și un tort delicios și-au făcut un cadou cu o simbolistică specială. Mai mult decât atât, în această zi emoționantă, fanii i-au felicitat și le-au transmis mii de mesaje frumoase.

“Anul acesta am sărbătorit cei 5 ani de relație cu un film romantic, “Frumoasa și bestia”, cu un buchet superb de flori și un cadou extrem de emoționant. Ne-am dăruit unul altuia brățări identice ce simbolizează promisiunile de iubire infinită pe care ni le-am făcut. Am împlinit 5 ani de momente frumoase, iubire, răbdare și întelegere, așa că am sărbătorit și cu un tort de ciocolată cu fructe, ca sa ne fie cât mai dulce viața împreună :)”, au povestit Criss și Vlad.

iSerialul de la Happy Tv este primul serial din România filmat cu telefonul mobil. Din distribuție fac parte: Carmen Tănase, Cristina Ciobănașu (Criss), Vlad Gherman, Rapha Tudor, Virginia Rogin, Ioana Ginghină, Mihai Cernea (Bubu), Andreas Petrescu, Silviu Mircescu, Tatiana Șelaru și Ada Dumitru.