Cristian Boureanu, scandal în trafic cu Poliția Rutieră. Fostul deputat s-a ales cu dosar penal pentru ultraj, după ce, noaptea trecută, a agresat un polițist care a oprit în trafic autoturismul în care se afla. De la audieri, fostul politician a ajuns la Spitalul Floreasca, unde ar fi trebuit să rămână internat, având un traumatism cranio-cerebral şi o fractură de sinus maxilar.

UPDATE ora 15:30. Imediat după ce purtătorul de cuvânt de la Floreasca a confirmat traumatismele și internarea lui Boureanu, fostul politician a fost scos din spital în mare secret, pe intrarea din spate, fiind escortat de agenții de poliție care dealtfel l-au și dus la unitatea spitalicească în momentul în care acesta a susținut că se simte rău în timpul primelor cercetări și care au rămas cu el pe durata investigațiilor medicale. Externarea s-a făcut în baza semnăturii pacientului care astfel părăsește spitalul peproprie răspundere și a polițiștilor care s-au obligat să îl aducă înapoi. Boureanu a fost condus la Sediul Poliției Rutiere a Capitalei unde în acest moment este audiat în prezența unui procuror (cel care conduce ancheta), a unui ofițer de poliție judiciară și a avocatului său. Se iua în calcul atât acuzațiile pe care acesta le aduce agenților rutieri despre care spune că l-au lovit, cât și o posibilă altercație produsă anterior care ar putea justifica prezența traumatismelor. În acest moment, Boureanu este cercetat pentru ultraj infracțiune pedepsită cu închisearea de la 4 luni la 3 ani, deoarece, conform probelor video, a lovit un om al legii.

UPDATE ora 14:45. Cristian Boureanu rămâne internat, a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, pentru News.ro. Fostul politician are traumatism cranio-cerebral și fractură de sinus maxilar.

„Rămâne internat în Secţia de Chiurgie, având un traumatism cranio-cerebral şi o fractură de sinus maxilar”, a precizat Oprița

Purtătorul de cuvânt a confirmat cele povestite de Laura Dincă și apropiații lui Boureanu pentru Libertatea. „I s-au făcut investigații CT și are bule de aer pe creier. Esistă și o suspiciune de fractură de mandibulă care și are dinții sparți. De la lovituri i-au sărit fațetele. A fost bătut rău la secție”, au spus aceștia.

UPDATE ora 13:50. Procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 s-a deplasat la Spitalul Floreasca, unde se află Cristian Boureanu, pentru a discuta cu medicii și a stabili dacă fostul politician poate fi dus la audieri. Potrivit unor surse judiciare, este foarte probabil ca Boureanu să fie internat.

UPDATE ora 11:30. Surse judiciare ne-au declarat că polițistul lovit la mână cu portiera și care are mâna în ghips va merge la IML pentru stabilirea zilelor de îngrijire medicală. În plus, va intra în concediu medical, pentru că, având mâna în ghips, nu are voie să folosească mașina de serviciu.

UPDATE ora 10:15. Surse judiciare ne-au declarat că, după ce a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere, Cristian Boureanu a acuzat o stare de rău, invocând o durere de cap. Din acest motiv, a fost dus la spital, iar medicii îi fac un set de analize complete. Nu i se va recolta alcoolemia pentru că, nefiind el la volanul mașinii, rezultatul analizei nu poate fi folosit la dosar.

După ce medicii vor termina investigațiile, Boureanu va fi dus, tot sub escortă, la sediul Brigăzii Rutiere, unde un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 îl va audia.

Până acum, s-a făcut doar un proces verbal de depistare a faptei, niciuna din persoanele implicate în incident nefiind audiată.

Cum s-a derulat scandalul de noaptea trecută

Mașina în care se afla Cristian Boureanu a fost oprit în trafic noaptea trecută, în Piața Charles de Gaulle, pentru un control de rutină. În mașină se aflau Cristian Boureanu, iubita lui și șoferul celor doi. Polițiștii au verificat actele șoferului, moment în care fostul deputat s-a enervat și a început să îi înjure pe polițiști. S-a dat jos din mașină și s-a îndreptat către unul din polițiștii, lovindu-l cu genunchiul în zona inghinală. A vrut să se întoarcă în autoturism, fiind urmărit de unul din polițiști, care a încercat să-l împierdice să urce în mașină. În încercarea de a intra în mașină, Boureanu a trântit portieră și l-a lovit la mâini pe agentul de poliție, care s-a ales cu o întindere de ligamente la mâna stângă și la degetul mijlociu de la mâna dreaptă.

De cealaltă parte, fostul deputat a spus că și el a fost agresat la rândul lui. „Are un inel din ăla din aur. Mi-a dat peste mână. Se vede? A tras de noi. Te las fără pensie”, a spus Boureanu.

Fostul deputat a fost încătușat, urcat în mașina de Poliție și dus la sediul Brigăzii Poliției Rutiere. „Îți sparg fața”, i-a spus Boureanu unui polițist, în timp ce era urcat în mașină.

Boureanu este cercetat pentru ultraj, în urma incidentului de noaptea trecută, având pe numele său deschis un dosar penal.

Comunicatul Poliției Rutiere, referitor la incident:

„În jurul orelor 1.30, un echipaj de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere aflat în serviciu a oprit pentru control, pe Bulevardul Aviatorilor, un autoturism în care se aflau 3 persoane. Conducătorului auto i-au fost solicitate documentele, moment în care pasagerul din dreapta a devenit recalcitrant, proferând injurii și amenințări politiștilor. La solicitarea politiștilor de a se calma, acesta l-a lovit pe un polițist cu piciorul în zona inghinală si i-a fost prinsă mana în portiera autoturismului. Bărbatul a fost imobilizat, încătușat și condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări. În cauza se efectuează cercetari sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”.

La sediul Brigăzii Rutiere, până să fie audiat, fostului deputat i s-a făcut rău. După ce i s-au acordat îngrijiri la fața loculuui, Boureanu a fost dus la Spitalul Floreasca cu o ambulanță. Boureanu este investigat de medici în aceste momente, însă nu se cunosc informații referitoare la starea sa de sănătate. Potrivit unor surse medicale, fostul deputat era sub influența băuturilor alcoolice și din această cauză i s-ar fi făcut rău.

La sediul Brigăzii Poliției Rutiere vor fi audiate celorlalte persoane implicate în incident: polițiștii care au tras pe dreapta mașina în care se afla, iubita lui Cristian Boureanu și șoferul acestuia.

Surse judiciare au declarat pentru Libertatea că, dacă Boureanu era într-adevăr sub influența băuturilor alcoolice, acest lucru nu va fi folosit în dosar, pentru că fostul deputat era pasager al mașinii, nu șofer. Astfel, în dosar vor fi folosite mărturiile polițiștilor care au oprit în trafic mașina în care se afla Boureanu.

Cristian Boureanu se află la al doilea dosar

Scandalul de noaptea trecută este al doilea în care este implicat Cristian Boureanu, în ultimele luni. Anul trecut, în luna septembrie, Boureanu a fost filmat în timp ce își agresa verbal fiica în mijlocul drumului, iar adolescenta striga după ajutor. Tânăra, în vârstă de 15 ani, a declarat că a fost agresată și obligată să urce în mașină de tatăl ei. Dosarul deschis pe numele fostului deputat încă nu a fost finalizat, pentru că se așteaptă o decizie din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

FOTO: Captură Antena 3