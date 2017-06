Cum arăta bioenergo-terapeutul Lidia Fecioru la 90 de kilograme. Dieta cu care a slăbit 30 de kilograme

Cum arăta bioenergo-terapeutul Lidia Fecioru la 90 de kilograme. Aceasta a reușit să slăbească spectaculos, cu ani în urmă.

Lidia Fecioru este un cunoscut bioenergo-terapeut de la noi, la ajutorul căreia au apelat numeroase vedete. Acum, aceasta are o formă fizică foarte bună, însă nu a fost întotdeauna așa.

Ajunsese la 90 de kilograme, dar a adecis că e vremea să scape de kilogramele în plus. Despre cum a reușit să slăbească, a vorbit într-un interviu pe care l-a acordat pentru Irina Reisler.

Cum arăta bioenergo-terapeutul Lidia Fecioru la 90 de kilograme. A ținut regimul lui Demis Roussos

În 7 luni, Lidia Fecioru a slăbit nici mai mult nici mai puțin de 30 de kilograme, ajungând de la 90 de kilograme la 60 de kilograme.

„M-am îmbrăcat bîntr-o rochie și soțul meu mi-a reproșat urât. Și atunci mi-am dat seama că nu mă mai iubește deloc și nu are rost să mai stau. Am slăbit, am divorțat”, declara Lidia Feciorul pentru sursa mai sus-menționată.

„Am speculat un regim alimentar, regimul Demis Roussos, e dietă disociată. În regim era așa: trei zile de proteine animale, trei zile de proteine vegetale și trei fructe… Nu am mâncat pâine, dulciuri, făinoase, cartofi, pe care nu îi mănânc nici acum, acidulate, pe care nu le-am băut și nu le beau nici acum, și fructe.