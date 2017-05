Cum arată o zi din viața Iuliei Albu. „Găsesc o plăcere aproape perversă”

Cum arată o zi din viața Iuliei Albu. Vedeta a făcut mărturisiri pe blogul ei.

Iulia Albu, care a vorbit la un moment dat despre operațiile estetice, le-a dezvăluit prietenilor săi virtuali cum decurge o zi din viața ei.

Vedeta, care a fost căsătorită cu designerul de pantofi Mihai Albu, a mărturisit că dimineața când se trezește are cearcăne foarte mari, comparându-se, mai în glumă, mai în serios, cu Andreea Raicu.

„Da, am zile în care mă trezesc ca o Domniță, firește, iar primul lucru care mă întâmpină în oglindă… este o pereche frumoasă de cearcăne, care ar face-o invidioasă chiar și pe Andreea Raicu. Glumesc! Chiar așa de rau nu am pățit-o niciodată ? Serios vorbind acum, am zile când îmi pun ceasul să sune cu o oră mai devreme decât ar trebui să mă trezesc, pentru a savura trecerea a fiecare 5 minute prețioase de somn. Știu! Este sadic, cumva, chiar masochist, dar găsesc o plăcere aproape perversă în a mă bucura de fiecare 5 minute anterioare trezirii în sine.

Da, am un ritual de dimineață și acesta include, invariabil, APA. V-am povestit deja câtă apă beau pe zi, dar ceea ce nu știți este că, întotdeauna, am grijă să îmi încep ziua cu un mic dejun înfiorător de bogat. Da, nu îmi impun restricții, niciodată, dimineața și nici voi nu ar trebui să o faceți. În fond, este mult mai grav să vă apuce o poftă misterioasă, la două noaptea, nu credeți? La micul dejun îmi permit și o bucată de ciocolată neagră, evident ? și o cană mare cu lapte. Ador laptele dimineața! Cel puțin, asta încerc să îmi spun în fiecare zi, pentru că știu cât este de important laptele, într-o dietă echilibrată. Iar eu încerc să am o viață echilibrată, în dezechilibrul ei”, a explicat fashion-editorul.

Cum arată o zi din viața Iuliei Albu. „Sunt o snoabă”

„Îmi place luxul și o recunosc cinstit. Da, sunt o snoabă, dar niciodată o ipocrită. Sunt prea săracă să îmi cumpăr haine ieftine, așa că o fac doar accidental. Dar da, o mai fac câteodată… Nu este ușor să fiu eu, dar este al naibii de frumos și vă mulțumesc pentru că sunteți lângă mine!

Și da, există și momente când îmi doresc, poate, să iau masa fără a fi neaparat… în centrul atenției, dar îmi asum faptul că lucrurile, în acest domeniu, vin la pachet. Și da, este un pachet pe care îl accept, cu tot ce implică el”, a încheiat ea.