Tania Budi este una dintre vedetele care nu-și arată vârsta. La cei 48 de ani ai ei, vedeta este în formă maximă. Iată cum arată Tania Budi după sărbători.

Într-o perioadă în care toate vedetele au intrat la dietă ori s-au apucat de sală, Tania Budi pozează sexy, arătându-și trupul zvelt și fără urmă de grăsime nedorită. Pentru cei care au dorit să vadă cum arată Tania Budi după sărbători, vedeta a publicat o imagine care arată un abdomen plat și un bust impresionant, care i-a lăsat mască pe amicii virtuali. ”Astăzi nu sunt destul de ocupată. Complet recuperată”, a scris fost prezentatoare TV.

Tania Budi își menține silueta cu… sex și mâncare puțină

Recent, Tania Budi a povestit că gena o ajută pentru a arăta atât de bine, dar și că muncește mult. An de an, după încheierea sezonului estival, Tania se mută la București și se dedică în totalitate siluetei sale. Până la prima ninsoare, vedeta TV iese în parc cu câinii și, pe ghetele de Kangoo Jumps, face kilometri întregi pe jos. În plus, metoda cea mai eficientă prin care Tania reușește să arate impecabil este sexul. Budi le-a povestit apropiaților că sexul o ajută la arderea caloriilor și că are un efect foarte bun asupra organismului ei.

Conștientă că mai are puțin și ajunge la 50 de ani, Tania are grijă și la regimul alimentar. Așa că fosta prezentatoare TV este într-o continuă dietă, iar de ceva vreme a renunțat complet la consumul de carne. În plus, ea a adoptat o dietă mai ciudată, dar eficientă, mâncând mai puțin și mai des.