Cum arătau vedetele noastre de televiziune la începuturile lor. Le vezi în fiecare zi, dar mai ții minte cum erau la prima lor apariție pe micul ecran? / FOTO

Cum arătau vedetele noastre de televiziune la începuturile lor. Unele s-au transformat radical, altele par neschimbate.

Le vezi în fiecare zi pe micul ecran, dar îți mai aduci aminte cum arătau Andreea Esca, Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, Teo Trandafir și multe altele atunci când au intat pentru prima oară în lumina reflectoarelor? Au trecut mulți ani de atunci, unele dintre el parcă au oprit timpul în loc, iar altele au trecut prin schimbări radicale de look.

Andreea Marin a început televiziunea cu emisiunea „Țara lui Piticot”

„Eram studentă la informatică în anul I când colegele mele de cameră – stăteam la cămin, în Iaşi, în Copou – au văzut un afiş ce anunţa un concurs la TVR Iaşi pentru un post de reporter. M-au împins de la spate spunându-mi că nu voi reuşi. A urmat un concurs serios de o săptămână, cu tot felul de probe: în faţa camerei, probă de eseu, de limbi străine. După o săptămână de examinări am primit răspunsul că două dintre noi au posibilitatea să continue”, povestea vedeta.

„Cele mai frumoase emoţii în perioada de început le-am trăit la «Ţara lui Piticot», o emisiune pentru copii, dar şi pentru părinţi şi bunici, pe care am conceput-o. Am început cu 5 minute în ziua de duminică, până am ajuns să fac un spectacol numit «Ţara lui Piticot» şi care a avut mare succes şi a fost o rampă de lansare, de altfel, pentru mine. Aşa m-au văzut cei de la Bucureşti. Pentru că saci de scrisori din toate colţurile ţării soseau la Bucureşti. Oamenii nu ştiau neapărat să scrie TVR Iaşi. Scriau TVR. Şi sacii veneau la Bucureşti. Au început să se întrebe: «Cine e fata asta, domnule, care primeşte saci de scrisori?» Şi uite aşa…”, mai spunea cea cunoscută acum de toată lumea drept zâna surprizelor.

Andreea Esca a debutat la SOTI

Andreea Esca s-a născut pe 29 august 1972, este căsătorită cu Alexandre Eram şi are doi copii, Alexia şi Aris. Înainte de era PRO TV, Esca mai apăruse la SOTI TV, încă de la începutul anilor ’90.

Andreea Esca a debutat în televiziune la SOTI, una dintre primele staţii private în România de după Revoluţie. Pe site-ul YouTube a fost postat un filmuleţ de pe data de 8 ianuarie 1992 când Andreea, în vârstă de 19 ani la acea vreme, prezenta un buletin de ştiri alături de Răzvan Dumitrescu, Adrian Munteanu şi Laura Spiru. Esca avea părul mai lung şi era destul de copilăroasă faţă de imaginea sobră cu care ne-a obişnuit.

„Toţi patru fuseseră la interviu în acea zi şi au fost selectaţi să prezinte împreună jurnalul de seară. La interviu se prezentaseră în jur de 100 de candidaţi”, a scris pe YouTube Virgil Popescu, fost director de marketing la TV SOTI.

În anul 1995 Andreea Esca a făcut cel mai mare pas al carierei sale şi a acceptat provocarea PRO TV de a prezenta cel mai important jurnal al postului. Şi astăzi, Andreea Esca prezintă Ştirile Pro TV, principalul jurnal informativ al postului de televiziune.

Teo Trandafir a debutat la Tele 7abc

Teo Trandafir a debutat ca prezentatoare de ştiri la postul de radio 2M+, apoi a realizat o emisiune alături de Cristin Tocan. În 1994 a lucrat la Tele 7abc, împreună cu Mircea Badea, la show-ul de televiziune “Bună dimineaţa, România”. Trei ani mai târziu, în 1997, a continuat colaborarea cu Mircea Badea, dar la Antena 1, la emisiunea “Dimineaţa devreme”. În aceeaşi perioadă realizează, alături de Mircea Badea, o emisiune de weekend numită “Teo & Mircea Show”.

În anul 2001 a ajuns la PRO TV, unde a realizat mai multe emisiuni. În 2006 părăseşte postul PRO TV pentru funcţia de director la postul de televiziune Romantica. În 2007 se mută la Prima TV, unde realizează emisiunea “Teo Live Show”. În 2009 a realizat “Teo Show”, produsă de Local TV Network şi difuzată la peste 25 de staţii locale din toată ţara. În 2010 renunţă la cariera în televiziune în favoarea celei politice, candidând şi câştigând un post de deputat din partea PDL.

În 2012, Teo Trandafir revine în televiziune. În prezent moderează o emisiune la Kanal D.

Corina Dănilă a început ca crainică la TVR

Corina Dănilă și-a început cariera în Televiziunea Română în 1994 în postura de crainic TV și prezentator de știri la TVR Internațional. „În prima zi de prezentare, am dat legătura la un meci de fotbal în transmisiune directă de la Craiova, pe TVR 2. Visam la un prompter… De cele mai multe ori, anunţurile pe care le făceam noi erau calde, alergam pe culoare să le luăm de la Programe sau ni le aducea Mete (Stoica Meteleanu), ne aşezam la pupitru şi le citeam la prima vedere. Colega mea, Cristiana Bota, m-a învăţat cum să confecţionez guleraşe din hârtie, pe care le aplicam pe diverse bluze cu ace de siguranţă”, povestea ea.

A continuat apoi, din 1996, la ProTV, unde a prezentat Știrile PRO TV de dimineață, Știrile PRO TV de la ora 17:00 și principalul jurnal de știri de la 19.00, în weekend. Ca reporter special, Corina Dănilă a acoperit, pe lângă transmisiile zilnice de la Guvern, Președinție sau Parlament, evenimente majore precum vizitele Papei Ioan Paul al II-lea și a președintelui Bill Clinton la București, Campania PRO NATO, grevele minerilor din 1998 și 1999 sau eclipsa de Soare din anul 1999. Tot în 1999, Corina Dănilă a plecat în Republica Moldova cu responsabilitatea de a forma redacția de știri a Pro TV Chișinău unde a și prezentat principalul jurnal de știri al zilei.

A revenit în București la începutul anului 2000 când a devenit prezentator al emisiunii zilnice Poveștiri Adevărate la televiziunea Acasă TV. În paralel, a prezentat și moderat emisiunea „De suflet”, la Pro TV Internațional, emisiune adresată comunităților de români din diaspora.

Din 2004 până în 2005, a jucat rolul principal feminin, Ana Dogaru, în cele 100 de episoade ale serialului de televiziune „Numai iubirea”. Începând cu 2006, Corina a fost realizator și moderator al showului „Femeia conduce”, la Euforia TV.

La TVR 2, vreme de mai multe sezoane, Corina a fost gazda emisiunii „Topping”, un program săptămânal despre cele mai neașteptate topuri – realizate, în mare parte, cu ajutorul publicului. Din 2014, vedeta prezintă emisiunea „Ieri-Azi-Maine”, tot la TVR 2. În 2004 a fost distinsă cu premiul „Femeia anului”, premiu acordat de revista „Avantaje”, pe baza voturilor publicului.

Simona Gherghe, total schimbată la începuturile ei

Prezentatoarea „Acces Direct” şi-a început cariera în televiziune cu ani buni în urmă. Pe atunci avea părul şaten, de lungime medie şi o coafură mai mult decât clasică. Cosiţele lungi şi platinate o prind de minune, îi lumineaza faţa şi în conferă un look mult mai stilat. O schimbare în bine au suferit şi sprâncenele Simonei Gherghe, care acum au o formă mult mai frumoasă, care o avantajează.

Vedeta care a debutat în televiziune la Iaşi a postat pe blogul său în urmă cu ceva timp o fotografie de la debutul său în televiziune.

„E o poză de acum… ani. Eu, în varianta roscata, tapată şi cam umflată. Adică aveam trei numere mai mult la haine… Să nu aud „răutacisme”, a scris amuzată prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”. La vremea în care a fost făcută fotografia, Simona avea 25 de ani şi era novice în alte televiziunii.

Mihaela Rădulescu a intrat în presă la începuturile anilor ’90

În presă, Mihaela Rădulescu a intrat în 1994, primul ei loc de muncă în domeniu fiind la Tele7abc, după care a plecat la PRO TV. Faima ca cunoscut-o la Antena 1, cu emisiunea „Duminica în familie”. Între timp, ea a fost invitată dar şi gazda mai multor emisiuni la diverse posturi de televiziune.



Vedeta a fost căsătorită de trei ori, în 1989 cu Bogdan Rădulescu, al cărui nume l-a şi păstrat, numele ei de fată fiind Ţiganu. Apoi, în 1997 s-a căsătorit cu Ştefan Bănică Jr., dar a divorţat și de el, iar ultimul mariaj a fost cu omul de afaceri Elan Schwarzenberg. Cei doi s-au căsătorit în 2004 şi au divorţat în 2008. Mihaela are împreună cu ultimul soţ un băieţel, Ayan. În prezent, diva de la Monaco lucrează la PRO TV și trăește o poveste de dragoste cu parașutistul austraic Felix Baumgartner.

Mihaela Rădulescu s-a născut pe 3 august 1969 la Piatra Neamț. În tinereţe, Mihaela Rădulescu a fost instructor de fitness, şofer de taxi şi secretara primului purtător de cuvânt al Guvernului.

Iuliana Marciuc, în TVR imediat după Revoluția din 1989

Iuliana Marciuc a intrat în TVR în 1990 şi, la fel ca celelalte colege ale sale, Iuliana îşi alegea singură vestimentaţia cu care apărea la televizor. Cât despre primul său „live”, actuala prezentatoare a emisiunii „Destine celebre” de la TVR 2 îşi amintea:

„Am intrat pe post, pe TVR 1, împreună cu colega mea Cristiana Bota. Eu nu aveam deloc emoţii, poate şi din puţină inconştienţă, iar Cristiana, deşi cu state vechi, tremura toată. Pentru mine. Am plecat apoi spre casă cu autobuzul 331 şi mă tot uitam în stânga şi-n dreapta, să văd dacă ma recunosc cei din maşină, că doar fusesem la televizor… A doua zi, cineva m-a recunoscut şi mi-a oferit o floare şi un zâmbet. Nici nu vă puteţi imagina ce mare bucurie mi-a facut”.

Andreea Berecleanu, jurnalistă de la 18 ani

Andreea Berecleanu este o femeie superbă, una dintre cele mai seducătoare prezențe de pe micile ecrane. Diferenţe dintre cum era atunci şi cum este acum? Mai nimic, doar detalii de nuanţă: coafura s-a păstrat, doar culoarea e alta, de la brunet la şaten-roşcat.

Andreea Berecleanu a debutat în presă la 18 ani, la „Cuvântul” și „România Liberă”. Un an mai târziu a ajuns la SOTI ca reporter, redactor și prezentator de stiri. Apoi a urmat un an de Antena 1, iar din 1995 până în 2003 a prezentat știrile la Pro TV.

Din 2003 ea a revenit la Antena 1, unde a prezentat Observatorul, împreună cu fostul ei soț, Andrei Zaharescu, împreună cu care are doi copii, Eva și Petru.

Începând cu luna august 2010, Andreea Berecleanu a prezentat singură jurnalele de știri, fiind una dintre cele mai de succes prezentatoare de știri de la noi.