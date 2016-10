Cum își tratează Nicoleta Luciu părul. Și-a turnat bere în cap / VIDEO

Puțini și-ar fi imaginat cum își tratează Nicoleta Luciu părul. Vedeta folosește bere ca să aibă o podoabă capilară impecabilă.

Pentru cei care erau curioși să afle cum își tratează Nicoleta Luciu părul, aceasta a dezvăluit secretul. Pe blogul ei personal, focoasa brunetă le-a arătat celor care îi urmăresc activitatea pe internet cum face pentru ca părul ei să arate fără cusur.

Cum își tratează Nicoleta luciu părul: cu mască de bere

„Astăzi încercăm împreuna renumita mască de bere pentru păr! ? Se spune că hrănește firul de par în profunzime și îi conferă volum și strălucire. Am fost întotdeauna curioasă de efectele acestei măști, așa că astăzi m-am hotărât să o încerc odată cu voi! Să vedem ce iese.

Mască de bere pentru păr

Avem nevoie de…

o bere (pe care am lasat-o inițial pe calorifer să se încălzească nițel)

un recipient cu șampon în care turnăm berea

Mărturisesc că am auzit deseori despre beneficiile berii asupra părului: pe lângă volumul fantastic pe care se spune că-l oferă părului chiar de la prima aplicare, se pare că tratamentul cu bere, aplicat o dată pe săptamana, rezolvă și problema firelor despicate! ?

Așadar, după ce am aplicat masca pe păr, am stat 30 de minute pentru a lasa berea să acționeze, după care am clătit parul, am pus puțin balsam la vârfuri, l-am uscat, și… vă las pe voi să vedeți în video ce-a ieșit! :))”, a explicat Nicoleta Luciu pe blogul ei, acolo unde a postat și un video demonstrativ.

INFO

Nicoleta Luciu este cunoscuta ca una dintre cele mai senzuale femei din showbiz-ul românesc. de-a lungul anilor, bruneta a făcut furori cu frumusețea ei, dar și cu formele apetisante pe care n-a ezitat să le expună în pictoriale incendiare. În plan personal, vedeta este măritată cu Zsolt Csergo, împreună cu care are patru copii adorabili.

Citește și:

Nicoleta Luciu, fără sutien. Cum arată noile silicoane

EXCLUSIV/ Ne-a declarat tot ce a mâncat! Cum a slăbit Nicoleta Luciu 11 kg în trei săptămâni!