Curg acuzațiile la adresa preotului-cântăreț Cristian Pomohaci. Un tânăr afirmă că a fost sechestrat în mașină. I s-a propus sex în trei

Preotul-cântăreț Cristian Pomohaci este în centrul unui imens scandal sexual. Apar noi acuzații la adresa acestuia.

Cristian Pomohaci, care a făcut dedicații pe bani la un concert recent, este în centrul atenției de câteva săptămâni. Preotul-cântăreț Cristian Pomohaci i-ar fi făcut propuneri indecente unui tânăr minor, pe nume Flaviu.

După scandalul iscat cu Flaviu, alți tineri au afirmat că preotul-cântăreț le-ar fi făcut propuneri indecente.

Acum, Ionuț, un alt tânăr, afirmă că ar fi fost sechestrat în mașină de Cristian Pomohaci și că i s-ar fi propus să facă sex în trei.

Curg acuzațiile la adresa preotului-cântăreț Cristian Pomohaci. „M-a mângâiat în zona intimă”

„M-a sunat. Eu eram în spălătorie, să vin afară. Am intrat în maşină. După colţ, el s-a pus în spate şi eu m-am pus în faţă. Mai era cu încă un domn. Îl chema Emanuel. Chiar după ce m-am pus în faţă, mie mi-a blocat uşile că am auzit clichetul ăla. Părintele Pomohaci mă atingea pe la urechi. Îmi punea mâna la urechi. Îmi punea mâna că „Hai că ştiu că îţi place!”, pe sub tricou, să mă excite.

M-a mângâiat în zona intimă şi eu atunci când am văzut… Că „Uite ce băiat frumos avem, aici, lângă noi”. Şi am mers de la spălătorie. Şi pe drum i-am întrebat unde mergem, că am văzut că părăsim Sibiul. „Să mergem în Alba-Iulia la mine acasă”. Şi am zis „Păi, de ce?”, „Să facem sex în trei”. Mi-a spus că dacă eu o să fiu cu el, într-o relaţie, o să-mi ofere tot ce n-am avut până acum.

A zis că sunt frumos, că sunt chipeş şi vorbe cât mai dulci … Mi s-a oferit un milion şi eu l-am refuzat”, a declarat Ionuţ la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1, despre întâmplarea care ar fi avut loc după Paşti.

„L-am cunoscut printr-un prieten de la spălătorie. Am auzit de fapt despre el şi am vut să mă conving dacă e adevărat ce se zice, că un preot să facă ce face el. Prima dată l-am cunoscut pe Facebook. Şi din discuţie în discuţie, ne-am întâlnit. E pe invers! Îi plac băieţii… Mi-a zis să fac clismă. N-am ştiut ce însemna clismă. M-am interesat. Eu nu sunt homosexual. Am o prietenă acasă, am un copil”, a mai spus tânărul.