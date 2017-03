Dan Negru recunoaște. „L-am copiat…”

Dan Negru recunoaște. Prezentatorul de televiziune a mărturisit că a furat meserie de la un celebru star de peste hotare.

Dan Negru este unul dintre cei mai longevivi prezentatoari de televiziune de la noi. De altfel, el a moderat nici mai mult nici mai puțin de 17 emisiuni dedicate special Revelionului.

Este cunoscut pentru exuberanța sa atunci când se află în fața camerelor de luat vederi.

Acum prezentatorul a mărturisit că a copiat un coleg celebru din străinătate.

Dan Negru recunoaște. A copiat mișcările și atitudinea regretatului Chuck Barris

Dan Negru, care este căsătorit și are doi copii, a recunoscut că l-a imitat adesea pe regretatul prezentator Chuck Barris, care a murit în urmă cu o săptămână.

„A murit Chuck Barris, prezentator faimos de televiziune. L-am copiat adeseori, in mișcări, atitudine… Omu’ avea 87 de ani și pe la 80 colabora cu Talpa Tv, compania care a inventat printre altele show-ul „The Voice”. Sloganul celebru în televiziune „It’s all about content” îi aparține…”, a spus Dan Negru.