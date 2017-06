Dana Roba este însărcinată cu al doilea copil. Fosta iubită a lui Nicolae Guță a dat vestea cea mare

Dana Roba este însărcinată cu al doilea copil. Fosta iubită a lui Nicolae Guță este în culmea fericirii.

Dana Roba, una dintre multele foste iubite ale lui Nicolae Guţă, s-a aşezat la casa ei. Este căsătorită cu Daniel, împreună cu care are o fetiță, pe nume Chantall.

Acum, aceasta a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

„Am 25 de ani si sunt însărcinată cu al doilea copil. Îi multumesc lui Dumnezeu pentru viaţa pe care o am acum… Este foarte bine, mai bine ca la prima sarcină. Nu mai vărs. Cred că am vreo 3 săptămâni. Nu am mai mult…

Da, este foarte repede. Am făcut calculele şi voi naşte în februarie. Am făcut deja calculele şi este bine aşa… O să îi trimit la şcoală împreună”, a spus Dana Roba la „Agenţia Vip”.

A fost la un pas de moarte după ce a mâncat o napolitană cu otravă

În cadrul aceleiași emisiuni, Dana Roba a povestit că a fost la un pas de moarte când era mică, după ce a mâncat o napolitană cu otravă.

„Aveam doi ani de zile când părinţii mei au mers la biserică şi ne-au lăsat pe noi acasă. Cu fraţii mei mai mari, eu avem doi ani, cum am spus mai înainte…şi eu fiind micuţă, vă daţi seama că nu mi-am dat seama că acolo unde era locul unde taică-miu a pus otrava, că acolo există otravă. Pe lângă asta, acolo era şi o napolitană. Eu am luat napolitana aia şi bineînţeles că am şi mâncat-o.

Aia era napolitană otrăvită. Eu am mâncat-o şi la ceva timp a început să îşi facă efectul. Fraţii mei m-au găsit în stare critică. Când au venit părinţii mei, fraţii mei nu mai ştiau ce să îmi facă, îmi dădeau să beau lapte. Părinţii mei în momentul ăla au spus, ne punem cu toţii pe genunchi, eu îmi aduc aminte ca şi când am visat, îmi aduc aminte perfect chestia asta, nu o să uit niciodată.

Părinţii mei s-au pus pe genunchi şi s-au rugat la Dumnezeu şi au zis „Doamne, nu ne lăsa de ruşine şi nu ne lua fata””, a povestit Dana Roba.