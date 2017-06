Dana Rogoz, despre experiența de la TIFF. Cum s-a distrat fără soț și fără copil

Dana Rogoz, despre experiența de la TIFF. Vedeta a povestit cum a petrecut singură.

Dana Rogoz, care în urmă cu câteva luni și-a tuns părul și l-a donat, a fost prezentă, pentru prima oară, la Festivalul Internațional de Film Transilvania, TIFF, care a avut loc la începutul acestei luni la Cluj.

Experiența a fost una unică pentru vedetă, care a mers la eveniment fără partenerul ei de viață și fără copilul lor.

Dana Rogoz, despre experiența de la TIFF. „Am profitat, nene, la maximum de fiecare moment”

„Vizionat cât mai multe filme de dimineață și până seară, petreceri, culcat la 4 jumate dimineață sau și mai în zori, pus alarmă la 8 – 9 și luat totul de la capăt. Cam așa de fain a fost la TIFF. Încă resimt oboseala.

Fiind singură în Cluj, fără Radu și Vlad, doar cu prietenii mei actori, am profitat, nene, la maximum de fiecare moment. Nu mi-am permis să lenevesc o secundă. Am tras de mine, că să văd cât mai multe filme, dar și că să petrec ca pe vremuri între oameni faini, cum sunt mai ales cei de la Cluj. Pentru că e musai să vă spun că, încă din prima seară, clujenii au fost incredibil de drăguți cu mine! Foarte mulți au venit să mă salute, să facem poze împreună și să ne amintim de vremuri ne-apuse în sufletele noastre, dar “abracadabrante”. Așa că am stat la povești, am și dansat cu mulți dintre ei, dar și cu foarte mulți actori, regizori sau alți cunoscuți din industrie.

Recunosc că o dată la 3 dansuri mă mai lovea câte un sentiment de ușoară…. vinovăție?!?! Mă gândeam: “E ok că sunt aici și că dansez cu foștii mei colegi de facultate?” … “Mda, e ok.” – și continuam, încurajându-mă că sunt rare astfel de ocazii și că sigur copilul și soțul sunt fericiți și liniștiți acasă, chiar și fără mine.

A fost prima oară pentru mine la TIFF, dar sigur nu ultima”, a povestit Dana Rogoz pe blogul ei.