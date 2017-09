Dana Săvuică, prima româncă din „Playboy”. A arătat tot în revista lui Hugh Hefner | FOTO

Hugh Hefner a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Prima divă din România care a pozat în edițoia locală a revistei „Playboy”, fondată de acesta, a fost una dintre cele mai senzuale blonde de la noi, Dana Săvuică.

La sfârșitul anilor ’90 afișarea goliciunii era încă un subiect tabu în rândul românilor. O blondă focoasă a avut însă curajul să spargă gheața și să pozeze nud pentru prima ediție locală a revistei Playboy.

„A fost ceva de bun augur pentru mine. Eu sunt vărsător şi vărsătorii sunt aventurieri, adică le place să intre în proiecte provocatoare, dar nu sunt nebuni, adică îşi folosesc foarte bine inteligenţa. Am analizat pe toate părţile această apariţie a mea şi am considerat că va fi OK dacă lansez mesajul următor: eram la finalul carierei de model şi practic această apariţie a fost ca o odă, ca un tribut adus corpului, feminităţii şi frumuseţii mele, pentru că eu asta proiectam pe scenă ca manechin.

Practic, a fost un fel de „La revedere” spus meseriei mele de model, urmând să deschid calea unei femei care îşi dorea o carieră în televiziune, un business. Acesta a fost mesajul meu în „Playboy”. În plus, fiind prima româncă din această revistă, am intrat în analele show-biz-ului românesc, e semnătura mea acolo. O dată eşti prima”, spunea Dana Săvuică despre experiența de a poza goală.

Cine a fost Hugh Hefner

Hugh Hefner, născut pe 9 aprilie 1926, a fost fondator al revistei americane Playboy, editor, om de afaceri și, la rândul său, playboy. Celebritatea a atins-o în calitate de redactor-șef și editor al revistei Playboy, pe care a fondat-o în 1953.

Revista lui Hefner a ajutat la transformarea nudității dintr-un subiect tabu în normalitate și l-a transformat în multi-milionar pe fondatorul ei. Astfel, valoarea netă a averii lui Hugh Hefner era, în momentul morții acestuia, de 43 de milioane de dolari. De-a lungul vieții sale, Hefner a construit un adevărat imperiu care avea ca nucleu revista Playboy, dar includea și cazinouri și cluburi de noapte.

Magnatul a devenit faimos pentru stilul său de viață hedonist și întâlnirile și căsătoriile cu modelele Playboy. Hugh Hefner a declarat că s-a culcat cu peste 1.000 de femei.