Dansatoarea Larisa Bercea şi-a făcut, în urmă cu o lună, nu mai puţin de patru intervenţii estetice, într-o singură zi.

Deşi mulţi îi spuneau că arată perfect, dansatoarea Larisa Bercea era nemulţumită de aspectul ei, aşa că s-a decis să scape de complexe cu ajutorul medicului estetician.

După o serie de controale, bruneta a făcut nu mai puţin de patru intervenţii într-o singură zi. Cea mai importantă este cea de la sâni. Pentru că bustul ei natural începuse să resimtă efectele gravitaţiei, Larisa l-a corectat cu implanturi mamare uriaşe.

Aşa arată noii sâni ai dansatoarei

„Sunt chiar mândră de ceea ce pot să vă arăt. Am făcut un implant mamar, un lifting, o rinoplastie şi o deviaţie de sept. După o săptămână mi-am reluat activităţile obişnuite. A fost un complex de-al meu, sânii erau asimetrici şi căzuţi. Mi-am pus implanturi de 500 ml. Cu aceste implanturi, mă simt din ce în ce mai puternică”, a declarat ea, la Ştirile Kanal D.

Larisa Bercea a ajuns cunoscută după ce a participat la „Românii au talent”

Larisa Bercea a participat la „Românii au talent” în anul 2012 şi i-a hipnotizat pe juraţi cu dansul ei la bară. Chiar dacă nu a câştigat premiul cel mare de la „Românii au talent”, Larisa Bercea şi-a câştigat notorietatea după apariţiile la celebrul show de talente. De atunci, ea a apărut în videoclipurile mai mulor artişti internaţionali, dar şi de la noi.

Larisa poate fi văzută în videoclipul piesei Innei – Diggy Down, al lui Snoop Dogg – „Acrobat”, al lui Pittbull ”We can do it”, dar şi într-un videoclip de-al lui Florin Salam. Tânăra are însă un loc de muncă într-un club din Bucureşti şi câştigă, după cum a spus chiar ea în urmă cu câteva luni, suficient pentru a-şi permite o viaţă lipsită de griji.