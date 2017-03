David Pușcaș a crezut că are cancer. Băiatul Luminiței Anghel face dezvăluiri cutremurătoare

David Pușcaș a crezut că are cancer. Fiul adoptat al Luminiței Anghel a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a avut.

David Pușcaș a vorbit despre o perioadă din viața sa când a avut mari probleme de sănătate și a crezut că suferă de o boală îngrozitoare.

David Pușcaș a crezut că are cancer.”Am avut niște sângerări”

Într-un interviu pentru Antena Stars, David Pușcaș a făcut mărturisiri cutremurătoare. El a spus că, din cauza unor simptome cărora nu le-a găsit nicio explicație, a crezut că are cancer.

”Am avut eu niște probleme de sănătate cu colonul și am crezut că am cancer. Am stat într-o seară să caut simptome și am citit acolo și m-am speriat și am început să plâng. Simptomele erau exact ca ale mele și a fost groaznic.

N-am avut curaj să mă duc la medic. Am frica de rezultate, de medici. Am avut niște probleme cu colonul, am avut niște sângerări. S-au oprit de la sine, nu am luat niciun tratament. Mama știa, dar nu a vrut să mă ducă la doctor. A zis că e în capul meu și nu am nimic, iar până la urmă s-a dovedit că totul era ok”, a declarat David Puscaș.

David Pușcaș este fiul înfiat al renumitei cântărețe Luminița Anghel. Tânărul a ajuns în atenția presei după ce s-a fotografiat în ipostaze care mai de care mai ciudate, dar și pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicat cu celebra lui mamă.