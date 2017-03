Au trecut șapte ani de la moartea lui Gheorghe Dinică, iar Gabriela, soția sa, va avea săptămâna viitoare una dintre cele mai grele zile de peste an: pe 8 Martie, cei doi mergeau la restaurant cu prietenii lor, regretatul Marin Moraru și soția acestuia, Lucia.

Se spune că timpul vindecă rănile sufletești. Însă Gabriela Dinică așteaptă în zadar să se întâmple asta de mai bine de șapte ani, de când marea ei iubire, actorul Gheorghe Dinică, a plecat dintre noi. Nici familia, nici prietenii, nici psihologul nu au reușit să o facă să iasă din depresia pe care ea o numește “eternă”. Iar în anumite zile, cum este și cea de 8 Martie, tristețea văduvei se accentuează, pentru că își amintește cum o făcea jumătatea ei să se simtă specială.

Gabriela Dinică, văduva regretatului actor, a început primăvara singură și tristă. De 8 ani, de când soțul nu mai e lângă ea, farmecul naturii ce revine la viață nu o mai bucură, din contră, îi accentuează depresia.

De fiecare 8 Martie, Gabriela primea cadouri. Pe toate le-a păstrat, dar cel mai drag îi este un lănțișor de aur, pe care regretatul actorul i l-a dăruit în urmă cu mulți ani. Bijuteria s-a rupt, dar continuă s-o țină aproape și, din când în când, o scoate de la locul ei și o strânge în mână cu drag.

Tot pe 8 Martie, soții Dinică aveau un obicei de suflet care-i trezește Gabrielei Dinică alte amintiri răscolitoare: ieșeau în patru la restaurant, cu prietenii lor cei mai buni, Lucia și Marin Moraru. Marin Moraru s-a stins anul trecut, în august, și își doarme somnul de veci în vecinătatea lui Gheorghe Dinică, în Cimitirul Bellu. De atunci, cele două prietene văduve se sprijină reciproc, iar în martie continuă tradiția și ies să ia masa în oraș împreună.

Casa în care cei doi au trăit împreună 15 ani arată ca un altar: e plină de pozele lor și de portretele actorului. Acest lucru n-o ajută defel să se scuture de tristețe, i-a confirmat-o și terapeutul la care merge de 8 ani, de când a rămas singură.

“Merg și acum la psiholog, niciodată nu am renunțat la ședințe. Nu sunt vindecată de eterna depresie pe care o am. Psihologul mi-a spus că am prea multe poze, că sunt focusată pe amintirea lui și cel mai bine ar fi să le strâng, să le pun bine. Nu am putut și nu pot face însă așa ceva”, ne-a mărturisit ea, completând: “Pozele nu-mi fac rău, le privesc. Dar la filmele lui nu, nu mă pot uita. E prea mult pentru mine”.