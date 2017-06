Decizia de ultim moment luată de Denisa Manelista. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare

Decizia de ultim moment luată de Denisa Manelista. Liviu Dovleac a spus exact cum se prezintă situația tinerei artiste.

Denisa Răducu, cunoscută publicului larg sub numele de Denisa Manelista, are mari probleme de sănătate, după ce a fost depistată cu o boală gravă. În urmă cu câteva zile, unchiul ei a făcut declarații șocante.

Acum, Liviu Dovleac, impresarul Denisei Manelista, a făcut declarații despre aceasta la emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars.

El a explicat ce urmează să se întâmple cu Denisa Manelista săptămâna care urmează.

Decizia de ultim moment luată de Denisa Manelista. Se externează marți și pleacă în Cuba

„Eu am fost la Denisa la spital şi au luat hotărârea să plece în Cuba… Decizia a fost luată de mama Denisei cu ea. Denisa este acum internată în spital. Denisa e foarte bine acum. Demult nu am mai văzut-o aşa. De două luni cred. În Cuba, nu ştiu nici eu ce medicamente au cei din Cuba. Eu nu sunt doctor. Doctorii sunt rezervaţi, dar ne dau speranţă că o să se facă bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu s-ar putea face bine şi în România, dar dacă avem şi posibilitatea asta, de ce să nu încercăm…

Probabil marţi o să îi dea drumul din spital. Se simte extraordinar de bine… Iubitul Denisei este lângă ea, stă cu ea în casă, nu se pune problema. Denisa are bani, are bani şi iubitul ei şi tatăl ei… Mi-a zis că în ultima săptămână s-a simţit obosită. Am avut şi eu cancer. Oboseala nu intervine într-un anumit moment, ci treptat. Nu îţi dai seama. Eu am făcut chimioterapie…

Mama Denisei m-a rugat să spun că Florin Peşte nu a vorbit cu ea… Denisa a ales deja, vrea să meargă în Cuba. I-am spus şi de doamna Israela cu medicul din Israel: a zis că vrea să aştepte rezultatul din Cuba să plece acolo. Şi-a revenit, nu mai are picioarele umflate, i s-a scos lichidul din burtă. Vorbeam cu ea cum vorbeam eu înainte”, a declarat Liviu Dovleac.