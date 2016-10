Cătălin Botezatu este cel care a adus-o în prim-planul showbiz-ului românesc pe Bianca Drăgușanu. Deși aceasta formează acum un cuplu cu Victor Slav și au împreună o fetiță, designerul a făcut o declarație care pune gaz pe foc.

Bianca Drăgușanu a devenit mămică pentru prima oară în urmă cu puțin timp. Ea a adus pe lume o fetiță, Sofia, dfruct al relației pe care o are cu Victor Slav.

Deși celor doi pare să le meargă de minune împreună, Bianca Drăgușanu poate conta pe unul dintre foștii ei iubiți în cazul în care ar rămâne din nou singură.

Este vorba despre nimeni altul decât designerul Cătălin Botezatu, cel care, de altfel, a făcut-o celebră pe Bianca Drăgușanu la începutul carierei ei în showbiz-ul autohton.

Declarația lui Cătălin Botezatu care pune gaz pe foc: „Dacă rămâne singură, ușa mea e deschisă”

Cătălin Botezatu a fost invitat în platoul emisiunii „Un show păcătos”, de la Antena 1, unde a făcut declarații incredibile despre cea care i-a fost iubită în urmă cu ani, Bianca Drăgușanu.

„Eu v-am spus că Bianca o să reuşească să-şi facă o familie. Eu am spus că va fi o mamă model, o femeie model. Eu mi-am dat seama de ce va ajunge. Eu sunt uimit de felul minunat în care arată în continuare, chiar şi după ce a devenit mamă.

Eu am făcut greşeli, ea a făcut greşeli. Eu o voi iubi mereu. Niciodată să nu spui niciodată! Bianca e femeia accident, are un fler aparte. E foarte tânără, e OK, are timp. Oricum, ea ştie că dacă vreodată rămâne singură, uşa mea e deschisă. Suntem prieteni”, a afirmat creatorul de modă.

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute, dar și controversate vedete din showbiz-ul autohton. S-a făcut remarcată cu mulți ani în urmă, când a apărut în emisiunea „Din dragoste”, prezentată de celebrul Mircea Radu. Ulterior, și-a făcut loc în viața mondenă din România. A avut relații amoroase cu Cătălin Botezatu, Adrian Cristea și Victor Slav, cu acesta din urmă fiind căsătorită timp de câteva luni. În prezent, formează din nou un cuplu cu fostul ei soț, împreună cu care are o fetiță, Sofia Natalia, care a venit pe lume de curând.

