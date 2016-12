Deea și Dinu Maxer vor face un adevărat maraton de vizite zilele acestea, îndrăgostiții acceptând toate invitațiile neamurilor. Deși va fi mai tot timpul pe drumuri, artista nu a plecat de acasă înainte să umple frigiderul cu mâncare.

Deea Maxer este o gospodină care își face datoria chiar și atunci când nu are musafiri de sărbători. Șatena a ales meniul de Crăciun. “O să gătesc. Vreau să fac piftie de curcan și sarmale și voiam să fac ciorbă de burtă, dar m-am răzgândit, fac de perișoare că e mai simplu”, ne-a mărturisit Deea acum câteva zile. “Abia am reușit să o conving să nu mai facă și cozonaci, deci îi lua o zi întreagă”, a adăugat Dinu, care i-a redus astfel programul de bucătăreală, ei alegând în acest an să cumpere dulciurile.

Au început cu finii și termină cu soacra

Ca să reușească să împace pe toată lumea, Deea și Dinu au început din timp vizitele. “Vom ajunge la finii noștri care, în același timp, sunt și cumnații mei, e vorba de fratele lui Dinu și soția lui, care au un băiețel de 3 ani”, a declarat, pentru Libertatea, Deea Maxer. Crăciunul i-a prins în casa bunicii artistei, care își sărbătorește și ziua de naștere. Pe lista de vizite urmează pe 26 decembrie o oprire la cealaltă pereche de fini, urmând ca seara să o petreacă în compania nașilor. “Pe 27 avem o emisiune în direct, iar apoi plecăm la soacra mea, la mama lui Dinu, în vizită să ne relaxăm până de Revelion, când o să cântăm”, a precizat Deea, semn că are o relație strânsă cu soacra ei.

Foto: Adrian Manolache

Video: Robert Hanciarec

Citește și:

