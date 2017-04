Deea și Dinu Maxer s-au mutat în casă nouă. „Suntem la al cincilea apartament”

Deea și Dinu Maxer s-au mutat în casă nouă. Cei doi au vorbit despre noua lor locuință.

Deea și Dinu Maxer formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romînesc. Cei doi au împreună un băiețel, Andreas, pe care îl iubesc enorm și căruia în fac toate poftele.

În urmă cu câteva luni, Deea și Dinu Maxer și-au scos la vânzare apartementul complet utilat în care locuiau, iar după ce l-au vândut au plecat în Dubai.

Acum, cuplul s-a mutat în casă nouă. Este vorba despre un apartament în Bragadiru.

Deea și Dinu Maxer s-au mutat în casă nouă. „Parcă suntem în peșterile alea de groază”

Deea și Dinu Maxer au fost invitați la o emisiune de televiziune, unde au vorbit despre noua lor locuință. Ei au mărturisit că și-au mutat deja toate lucuruile și că au obiecte și foarte scumpe, dar și foarte ieftine, cum ar fi perdeaua de la bucătărie, pe care au dat 25 de lei.

„Suntem la al cincilea apartament…Am fost dezamăgiţi că n-am găsit până acum ce ne-am dorit… Am reuşit însă să găsim. Este în Bragadiru, la etajul 5 şi 6. Ce mă bucură este că are şi parcare subterană. Andreas, când am coborât, mi-a zis: „Tati parcă suntem în peşterile alea de groză””, a explicat Dinu Maxer.