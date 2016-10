“Obrazul subțire cu cheltuială se ține”, iar Delia știe acest lucru. Ea a reușit să dea o lovitură de imagine prin concertele sale de la Sala Palatului, dar și prin ținutele de scenă unice, extravagante. Ținute care valorează, luate împreună, o adevărată avere! Delia a recunoscut că-și înnoiește garderoba aproape săptămânal, că nu se uită la cheltuieli când vine vorba de hainele de scenă și că vine din fiecare călătorie în străinătate cu bagajele ticsite de minunății.

Ciucurașii de 500 de euro. Să fie Delia sau… o lampă vrăjită? Într-unul din spectacolele susținute la Sala Palatului, cântăreața a apărut pe scenă într-o ținută extravagantă, cu un abajur pe cap. Ei bine, pentru abajurul acela, vedeta a adus ciucuri tocmai din Vietnam! Pe când se afla acolo într-o vacanță cu Răzvan, soțul ei, a pus ochii pe ciucuri într-un bazar, iar când i s-a spus că-i poate cumpăra cu 500 de euro nici n-a clipit. A scos imediat banii din buzunar, pentru că i-a plăcut ce-a văzut și știa clar că noua achizișie se va încadra perfect în tematica show-urilor sale.

Body din latex: 4.000 de euro! O altă piesă de rezistență în aparițiile scenice ale Deliei o constituie bodyul negru din latex. Produsul e de firmă (Atsuko-ex couture) și a costat o mică avere, dat fiind faptul că la respectiva companie o simplă pereche de mănuși fără degete ajunge, de exemplu, la 600 de euro. Ei bine, bodyul a fost de aproape 7 ori mai scump: a costat-o pe Delia 4.000 de euro.

Vestă de efect, cu “doar” 300 de euro. Tot din Vietnam, de unde a luat ciucurii pentru abajurul extravagant, Delia și-a cumpărat și o vestă originală, de mare efect, date fiind imprimeurile de pe ea. Spre deosebire de alte produse pe care le-a achiziționat în ultima perioadă, aceasta a fost ceva mai ieftină și, prin urmare, un pic mai “blândă” cu buzunarul ei: 300 de euro!

Zbor în costum de 5.000 de euro! Primul spectacol susținut anul trecut de cântăreață la Sala Palatului a avut un final foarte original: Delia a zburat, “Pe aripi de vânt”, deasupra spectatorilor extaziați! Ei bine, “zborul” a costat-o nu mai puțin de 5.000 de euro. Acesta a fost prețul plătit pentru costumul cu aripi, prevăzut cu motoraș și o structură de susținere, plus un controler wirelles pentru aripi.

Body ediție limitată: 1.000 de euro. Un alt body versatil, care merge în diverse combinații și pe care, la unul dintre spectacolele sale, Delia l-a accesorizat cu un sacou și o pereche de botine extrem de strălucitoare, este cel alb cu negru, care pe partea din față are o porțiune acoperită cu cristale de diverse mărimi. Pe acesta vedeta l-a găsit în Paris și a plătit pe el 1.000 de euro.

Trening de 2.000 de euro, cadou de la soț. Pe lângă ținutele sexy de mii de euro și accesoriile inedite, Delia are în garderobă și ținute sport special gândite pentru scenă. Una dintre acestea este treningul cu sclipici multicolor. L-a primit cadou de la soțul ei, Răzvan, care a scos din buzunar 2.000 de euro pentru a-și bucura celebra nevastă.

Penaj de 1.500 de euro. Un alt accesoriu de efect, folosit de Delia în mai multe spectacole, e penajul specific indienilor americani. “L-am văzut prima oară la Saint Tropez și chiar dacă prețul era de 1.500 de euro, l-am achiziționat. Mi-a plăcut atât de tare, încât am vrut să-mi iau mai multe, în diverse culori. Răzvan a găsit însă pe net la o sută de euro una și mi-a comandat vreo zece, din diferite țări, în special din Indonezia”, a mărturisit Delia pentru Libertatea. Artista spune că respectivul accesoriu nu-i creează probleme în timpul show-ului, întrucât este foarte ușor.

Are un dressing uriaș în noua casă

Delia și Răzvan urmează să se mute în noua locuință, una extrem de luxoasă, unde ea are pregătit un dressing uriaș – se pare că unul dintre cele două etaje e dedicat exclusiv hainelor ei! Vedeta ne-a mărturisit, în urmă cu ceva vreme, că nu aruncă nimic și nici nu dă, când vine vorba de ținutele purtate în spectacole: “Nu dau hainele de scenă. Ele se păstrează, se refolosesc la un moment dat sau se țin în colecție. Nu aș da niciodată din ele”.

Hainele, motiv de război cu Andreea Bănică

Pentru că vrea ca aparițiile ei să fie unice, Delia evită magazinele și designerii din România. În anii trecuți, mergea des la Londra pentru cumpărături și avea câteva locuri preferate de unde se aproviziona: buticuri cu haine unicat și ușor extravagante. Însă Andreea Bănică i-a stricat apele. Aceasta i-a admirat la un moment dat hainele și a întrebat-o de unde le-a luat, iar Delia, amabilă, i-a dezvăluit locul ei secret de shopping. La scurt timp, Andreea a dat fuga la Londra pentru a face cumpărături și a apărut purtând o ținută identică cu ale Deliei! Păgubita i-a atras atenția că nu-i OK să procedeze astfel. Totodată, a renunțat la destinația Londra și s-a reorientat către zări mai greu accesibile suratelor ei.

Își permite cheltuieli extravagante

Prețurile hainelor Deliei, care nouă ni se par de infarct, nu sunt deloc piperate pentru buzunarul plin al cântăreței, despre care Libertatea v-a dezvăluit că ia 9.900 de euro pe un concert – de 4 ori mai mult ca acum doi ani! Ea are în ofertă însă și un show de două ore, “Welcome to Deliria”, care costă… 90.000 de euro! Un tarif astronomic, care a răsturnat topul celor mai scumpi artiști autohtoni, blonda detronând-o pe Inna.

Și, ca să vă dăm un exemplu concret: în acest weekend, Delia are 7 concerte, în Brașov, Galați (în două locații), Focșani, Pitești, Vâlcea și București, care-i vor băga în cont 60.000 de euro.