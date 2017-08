Denisa de la Bambi, enervată la culme. Ce a găsit într-o toaletă publică a îngrozit-o

Denisa Tănase, una dintre cele două surori care formează trupa Bambi, a avut parte de o experiență extrem de neplăcută într-o toaletă publică.

Denisa Tănase este cunoscută din trupa bambi, unde cântă alături de sora sa, Raluca, împreună cu care și locuiește. Recent, Denisa Tănase, care și-a schimbat de curând silicoanele, a fost nevoită să folosească o toaletă publică. Ce a găsit acolo a îngrozit-o și și-a vărsat of-ul pe contul său de pe un site de socializare.

„Am fost întrebată în sute de interviuri „care e partea aia cea mai nasoală a meseriei tale?”.

Vreți să vă zic eu, una adevărată, la care nu s a gândit nimeni până acum?

Cel mai nasol e atunci când folosești o toaletă publică în care, înaintea ta, unele certate cu educația și cu bunul simț au lăsat urme vizibile „trecerii” lor pe acolo și, din rușine, bun simț și pentru că nu vrei că ăla care intră după tine să spună „bă, da’ prost crescută e aia de la Bambi”, te apuci și strângi tu, că fraieră, după ea/ ele. Lași capace de coș de gunoi în jos, rupi hârtie și acoperi absorbante lăsate cu îngălare la vedere și….mă opresc aici cu detaliile. Pentru că na, tu apari la televizor și nu vrei că oamenii să creadă despre tine, același lucru pe care îl cred eu despre femeile astea care n-au înțeles că îngălarea nu are ce cauta lângă cuvântul „femeie”.

Autostradă Soarelui, benzinărie: toaleta arată ca-n poză din stânga. N-am cuvinte să-mi exprim dezgustul: „DOAMNELOR”, există perii de WC, șervețele, hârtie…..dar ce folos, atâta timp cât nu există bun simț?! Și nu, de data asta n-am curățat. Adaug și poză cu chiuveta în care m-am spălat apoi pe mâini….. #RomaniaTeIubesc #nesimtireFaraFrontiere #eDoamneSiEmulte

P.S. Și dacă tot am abordat subiectul asta, le mai transmit că în grajd la țară la bunica mea, când făcea vacă pipi, se auzea exact că în majoritatea toaletelor publice culmea, de femei! că WC ul nu e țintă cu puncte maxime pe mijlloc și nici nu vrem neapărat să auzim cât durează la fiecare, nu le cronometrează nimeni și nu e nici concurs. #igh #toomuch”, a spus, enervată la maximum, Denisa Tănase.