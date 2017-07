Detalii din viața de familie a lui Mădălin Ionescu. A dat amănunte despre toată lumea | VIDEO

Mădălin Ionescu a oferit detalii despre toți membrii familiei sale și a dezvăluit cu ce anume își ocupă aceștia timpul.

Mădălin Ionescu, care la începutul lunii iunie a anunțat că renunță la postul de prezentator al unei emisiuni de la Kanal D, își ocupă cea mai mare parte din timp cu familia sa.

Mădălin Ionescu, care s-a lăsat de fumat, a vorbit, într-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, despre fiecare membru al familie sale, explicând cu ce se ocupă fiecare în parte zilele acestea.

„Activități de duminică după-amiaza … Eu pe bandă, Cristina face mămăligă, Petra așteaptă păpica, Ștefania e la serviciu (a terminat cu succes primul an de facultate), iar Filip e în Republica Moldova alături de socrii ! ??”, a afirmat Mădălin Ionescu.

A luat 2 kilograme în greutate de când s-a lăsat de fumat

Fostul prezentator de televiziune a publicat o înregistrare în care apare în timp ce face exerciții pe banda de alergare.

Mădălin Ionescu le-a mărturisit fanilor săi că s-a îngrășat cu două kilograme de când a renunțat la fumat.

„Sunt la capitolul mișcare. Nu prea am avut timp în ultimele săptămâni și m-am hotărât să reîncep. M-am lăsat de fumat, am pus două kilograme. Nu e foarte rău. Avem grijă de Petra, nu prea am avut timp și de noi, așa că este cazul să începem iar operațiunile legate de partea fizică”, a declarat el.