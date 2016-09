Dezvăluiri scandaloase pe care Cristian Boureanu le face despre fosta soție. „A ajuns să doarmă sub poduri”

În plin scandal cu fiica lui, Cristian Boureanu se simte atacat atât de Ioana cât și de mama ei, Irina Boureanu, care pare că au făcut front comun și declară că omul de afaceri este agresiv cu adolescenta de 15 ani. După ce a dat cu subsemnatul la secția de poliție, Cristian Boureanu a răspuns, printr-o interviu, acuzațiilor pe care fosta soție i le aduce.

Cristian Boureanu a divorțat de mama fiicei sale în urmă cu 12 ani, însă se pare că nu au reușit nici acum să îngroape securea războiului. Dovadă că, în loc să se pună de acord și să încerce să o aducă pe adolescentă pe drumul cel bun, cei doi foști soți își aduc acuze unul celuilalt. Pe de-o parte Irina Boureanu susține că omul de afaceri este un bărbat agresiv, care a bătut-o pe Ioana încă de când avea doar câțiva anișori și că a continuat până zilele trecute, iar Cristi susține că fosta lui parteneră nu face altceva decât să alimenteze comportamentul nepotrivit al fiicei lor. Mai mult, Boureanu a făcut detalii scandaloase la adresa fostei sale soții, despre care spune că la 14 ani a fugit de acasă, a abandonat școala și a avut un anturaj dubios și de aceea i se pare normal ceea ce face Ioana acum.

Cristian Boureanu: „Irina a plecat de acasă la 14 ani”

”Mama Ioanei nu este în măsură să aibă de ea. Irina are un trecut pe care nu vreau să-l dezgrop acum. Avem sistem de valori diferite și idei diferite. Îmi era frică că se va ajunge aici. Timp de 15 ani mi-a fost teamă. Mama ei a făcut același lucru la 15 ani. Mama ei a plecat de acasă la 14 ani, a ajuns să doarmă sub poduri, nu a mai mers la școală. Eu am reintegrat-o în sistemul educațional când am cunoscut-o. Irina nu are educația necesară pentru a avea grijă de fiica ei. Nu a investit nici financiar și nici măcar o oră din propriul timp pentru a avea grijă de educația Ioanei”, a spus Cristi Boureanu într-o emisiune TV.

