Diana Bișinicu, suferință grea după ce a făcut varicelă. „Nu am putut să-mi mișc corpul”

Diana Bișinicu, suferință grea după ce a făcut varicelă. Artista a trecut prin momente cumplite și a ajuns de urgență la spital la începutul acestei luni.

Cântăreața Diana Bișinicu a fost bolnavă rău în urmă cu ceva timp, când a făcut varicelă. S-a simțit atât de rău încât a ajuns de urgență la spital.

Artista, care este căsătorită și este mama unei fetițe, a povestit despre momentele grele prin care a trecut în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Diana Bișinicu, suferință grea după ce a făcut varicelă. „Toate articulațiile mi-au fost încleștate”

„Am luat varicelă de la Riana, fiica mea. Am fost la doctor…a zis că este ok. Apoi la o săptămână am fost la spital. Am avut temperatură 41, trebuia să şi delirez, aşa mi-au zis medicii. Şi uite aşa mi s-a întâmplat fericirea. Sistemul ei imunitar a fost bun şi nu a luat. Medicii mi-au confirmat…

Problema maximă era că am intrat în baie să o spăl pe cap şi mă luase frigul. Am stat apoi în apă cu cada plină. Aveam frisoane puternice. Toate articulaţiile mi-au fost încleştate. Nu am putut să îmi mişc corpul. Mi-a adus repede Riana telefonul să-l sun pe soţul meu. A venit el, a sunat salvarea. Aveam dezechilibru. Nu îmi puteam mişca nici ochii. La început am avut frisoane, iar apoi a fost mai mult decât atât.

La două zile după ce am fost aşa am avut erupţie. Cu nicio pastilă nu mi-a trecut, nu m-au lăsat durerile… Acum sunt bine”, a declarat Diana Bişinicu.