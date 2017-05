Diana Dumitrescu dezvăluie secretul dietei sale. „M-au frustrat și mă simțeam neputincioasă”

Diana Dumitrescu dezvăluie secretul dietei sale. Artista a vorbit deschis despre problemele sale cu kilogramele în plus.

Diana Dumitrescu este una dintre cele mai senzuale vedete de la noi. Actrița, care a jucat în numeroase telenovele care s-au bucurat de succes la public, a avut probleme cu greutatea în ultima vreme.

Vedeta, care are un nou iubit, a făcut dezvăluiri despre lupta sa cu kilogramele în plus pe blogul personal.

Diana Dumitrescu dezvăluie secretul dietei sale. Câte kilograme are acum

„Am încercat și am ținut și diete drastice, că să constat mai târziu că luăm în greutate kilogramele, mai repede decât le dădeam jos. Deci, treaba cu dietă drastică este doar un mit. Sau…să o ții așa toată viață? Asta doar dacă îți plac spitalele și perfuziile, lucru care îți va nenoroci organismul. Deci, NU!

Doar sport și mâncare multă? Nu, nici asta nu funcționează, dacă nu o faci corect. Vei munci degeaba la sală și nu vei scăpa de kilogramele în plus care te deranjează.

Știu că următoarea frază va suna ca o reclamă tv, dar este extrem de adevărată. Cel mai corect lucru este o dietă sănătoasă, echilibrată însoțită de câteva ore de sport pe săptămână. Este secretul unui corp frumos și armonios și al unui organism sănătos.

Acest lucru l-am testat pe „pielea” mea. Mai degrabă spus, pe organismul meu. Pentru că acum doi ani m-am îngrasat 10 kg, pe care nu mai reușeam să le dau jos, m-am frustrat foarte mult și am renunțat la multe lucruri care îmi făceau plăcere, doar din cauza faptului că mă simțeam puțin complexată. De când mă știu am oscilat ca și greutate între 52 și 54 kg. Când brusc ajungi la 60-61, te cam sperii. Nu pot să spun că eram grasă, dar simplul fapt că nu mă mai încăpeau pantalonii sau oboseam când urcăm scările, m-au frustrat și mă simțeam neputincioasă. Dacă țineam dietă și slăbeam, prima oară când cădeam în patimă cartofilor prăjiți, mă îngrășăm dublu de cât slăbisem. La sport aveam mereu senzația că rămân fără aer și nu pot să fac nimic, așa că mi-am dat seamă că trebuie să fac ceva.

Am început în primă instanță să practic yoga, la una dintre sălile mele preferate.

După ce am început să simț beneficiile claselor de yoga, mi-am luat în mâini dieta și am scos tot ce am considerat eu dăunător pentru organismul meu. Și asta ține foarte mult de fiecare tip de om, de viața de zi cu zi și posibilitățile pe care le ai pentru a-ți lua mesele. Eu am scos: cartofii, uleiul, o scurtă perioadă și carnea, iar acum am reintrodus-o, dulciurile, zahărul, ciocolată. Dieta mea se bazează acum foarte mult pe legume, salate, pește, carne la grătar sau fiartă, creme de legume sau ciorbe (fără grăsimi) și sport. Mă simt bine, sunt fericita purtătoare a 55 kg, am tonus și sunt tare mândră de corpul meu (care este încă în lucru).

Acum practic yoga și squash, urmând de luna viitoare să încep clasele cu un antrenor personal, căci fără îndurmarea lor nu cred că aș fi reușit să ajung aici într-o lună și puțin.

Concluzia acestui post: nu există sport fără dietă sau dietă fără sport. Un organism sănătos și frumos se ține cu sport și o dietă sănătoasă”, a povestit Diana Dumitrescu.