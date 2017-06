Dorel Vișan își ține singur gospodăria la 80 de ani, vârstă venerabilă pe care o împlinește azi! Născut la Tăușeni, în comuna clujeană Bonțida – loc unde are loc anual un cunoscut festival -, actorul s-a întors de ani buni acasă, unde și-a pus la punct o gospodărie în toată regula.

Debordând de fericire, Dorel Vișan, un reper cultural pentru generații întregi de români, ne-a declarat, zen, că de multă vreme nu mai ține cont de anii care i se adună în buletin și pe umeri. “Mă ghidez după un principiu oriental, unul care zice că, după 50 ani, nu mai trebuie contorizată vârsta”, ne-a mărturisit maestrul în drum spre aeroport, căci, de vineri, e plecat la Sankt Petersburg, într-o binemeritată vacanță. “Mă duc să văd minunile arhitectonice ale marilor țari ai Rusiei, de mult îmi doream să fac asta. Călătoriile reprezintă una din marile mele pasiuni”, ne-a explicat actorul, care până acum a bătut o mare parte din glob, pentru a-și satisface pofta imensă de a cunoaște culturi diverse și de a vedea noi și noi locuri frumoase, dar și pentru a deprinde tainele terapiilor tradiționale, la care a apelat când trupul i-a fost chinuit de o boală pe care medicina modernă nu o vindecă întotdeauna.

«Nu sunt doar sănătos, ci foarte sănătos!»

Boala care l-a chinuit a fost o afecțiune la ficat. Azi e poveste veche, încheiată fericit, mai ales datorită faptului că Dorel Vișan a citit mult, a învățat o mulțime de tehnici de autovindecare și a avut încredere în puterea minții asupra corpului și cea a corpului de a se regenera.

“Nu sunt doar sănătos, ci foarte sănătos! Am căutat să înțeleg trupul meu, am învățat din medicina complementară și cea orientală să mă cunosc pe mine, să cunosc tehnici orientale de echilibrare, de energizare. Nu-mi lipsesc gimnastica zilnică, automasajul. Am învățat să vorbesc cu corpul meu. Apoi, fac vin bun, miere bună”, ne-a explicat el felul în care s-a scuturat de boală.

Dorel Vișan își ține singur gospodăria la 80 de ani: muncește zilnic în livadă, la vița-de-vie, la culturile de legume

Născut, format și plecat dintr-o curte de la țară, din Tăușeni, comuna Bonțida, Dorel Vișan a făcut istorie în teatru și cinematografie, a văzut mapamondul, și-a investit banii câștigați din actorie în locuințe în Cluj-Napoca și București, apoi s-a întors la origini, în satul ardelean Tăușeni, unde are o gospodărie de 3.000 metri pătrați. Acolo, jocul actoricesc nu-și are locul, așa că și-a lepădat talentul care l-a făcut celebru și a pus la treabă mușchii. E priceput tare în gospodărie, pe care o ține singur, în ciuda vârstei. Iar efortul pe care-l depune în casă, în curte și-n livadă îl ține vânjos la 80 de ani!

“E locul de unde-mi trag energia și unde simt că trăiesc cu adevărat. Vedeți, noi ne-am îndepărtat de natură – zicem noi, pentru civilizație – și nu e sănătos. Rădăcinile nostre dispar odată cu generațiile ce nu mai înțeleg rostul pământului. Am acasă toată tehnologia necesară traiului decent, am sapă, am topor, zilnic lucrez și-mi fac gimnastica în grădină, unde am pomi, viță-de-vie, stupi, castraveți, ceapă, usturoi, morcovi. Admiram, zilele trecute, cât de atletic poate fi un bărbat care m-a ajutat la cosit. Munca fizică ajută corpul și mintea, nu sala de fitness”, consideră actorul care a ales, de ani buni, să ducă o viață simplă, în conformitate cu legile naturii.

Are aproape 100 de roluri la activ, iar din 1995 scrie poezii

Dorel Vișan, unul dintre cei mai mari actori din România, a făcut roluri memorabile în “Moromeții”, “Senatorul melcilor”, “Declarație de dragoste”, “Balanța”, “Un bulgăre de humă”, “Iacob”, “Cel mai iubit dintre pământeni”, “Năpasta” sau “Bietul Ioanide”. A jucat în aproape 100 de filme, seriale și piese de teatru. În 1995 a început să publice poezii.

N-a fost la Electric Castle, nici la Untold, dar se duce la Smida Jazz Festival, organizat de copiii săi

Spirit viu și modern, Dorel Vișan nu lasă vârsta să-i adoarmă curiozitatea și deschiderea către nou. Recunoaște că n-a ajuns la festivalurile din vecinătatea locuinței sale, Untold și Electric Castle – ultimul este chiar la Bonțida, comuna în care se află satul Tăușeni -, însă este ca și abonat la un alt festival, unul e jazz, organizat de copiii lui. Actorul are trei băieți, care i-au dus numele mai departe prin șase nepoți. Copiii lui n-au fost atrași de actorie, ci au, mai degrabă, înclinații inginerești, iar el nu putea fi mai fericit cu alegerile lor!

“Copiii mei se ocupă de lucruri frumoase. Au ridicat Smida Park în Munții Apuseni, un loc turistic și de agrement de poveste. Am fost chiar și eu acolo, e un paradis la 90 kilometri de Cluj-Napoca. N-am ajuns la festivalurile cu faimă ale orașului (Untold, Electric Castle – n.r.) dar am fost și mă voi mai duce la festivalul copiilor mei, Smida Jazz Festival, un loc de un bun-simț general extraordinar, mulți oameni tineri. Am ascultat acolo muzicieni culți, americani, germani, felurite genuri muzicale”, ne-a povestit actorul.

Născut cu o zi mai devreme decât se știe

Dorel Vișan e sărbătorit de toată lumea pe 25 iunie, dată trecut în buletin ca fiind ziua sa de naștere, însă aniversarea sa este cu adevărat pe 24 iunie, așadar, cu 24 de ore mai devreme. Marele actor ne-a explicat de ce: “De fapt, eu m-am născut cu o zi mai devreme, însă, fiind la țară, abia a doua zi m-au declarat părinții mei la comună. Nu mă bucur în mod special de ziua mea, pentru că fiecare zi dată de Dumnezeu e ziua mea”.

Citește și: EXCLUSIV/ Maria Ciobanu și-a riscat viața pentru a-și împlini o mare dorință. Vrea să sărbătorească aniversarea a 80 de ani în România!