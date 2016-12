Dorian Popa vrea să își întemeieze o familie cu iubita lui, Claudia, și și-a fixat ca termen vara lui 2017. Artistul a pus ochii pe un teren din apropierea Capitalei, unde va demara lucrările de construcție a cuibușorului de nebunii.

Cântărețul a avut o perioadă benefică pe plan profesional, așa că anul viitor va investi într-o locuință. Concertele, contracte de imagine și cele două proiecte la Antena 1 – “Te cunosc de undeva” și “Next Star” i-au sporit considerabil veniturile, fapt ce l-a determinat să demareze un proiect ambițios.

“Este extraordinar să lucrezi cu copiii și mă bucur că de când sunt la Next Star mi-am descoperit și copilul din mine. Mă încarc cu foarte multă energie pozitivă. Propriul copil va fi curând, după ce-mi îndeplinesc visul de a construi o căsuță. De îndată ce trece iarna, o să mă apuc de construcție și sper eu în câteva luni să și termin. Am muncit foarte mult în 2016 , am pus bănuți de o parte și acum trebuie să concretizez visul”, a declarat, pentru Libertatea, Dorian Popa.