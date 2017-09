Drama neștiută a Danielei Gyorfi. N-a putut să țină legătura cu tatăl ei și cu sora vitregă

Daniela Gyorfi a trecut prin încercări grele de-a lungul vieții. A avut o relație extrem de apropiată cu mama ei, însă cu tatăl său situația a stat cu totul altfel.

Cântăreața Daniela Gyorfi a trecut prin multe momente de cumpănă de-a lungul anilor. A suferit enorm, mai ales după moartea mamei sale, Anica, pe care o adora. Femeia a încetat din viață în anul 2013, lăsând un gol imens în sufletul artistei.

Dacă despre mama Danielei Gyorfi se știu o mulțime de lucruri, când vine vorba despre tatăl vedetei lucrurile se schimbă. După separarea de Anica, Ion Dionisie Gyorfi și-a văzut de viața sa, iar artista nu a mai putut ține legătura cu el atât de mult precum și-ar fi dorit.

FOTO: captură video

„Este bolnav. Soția lui are grijă de el și o respect pentru acest lucru, pentru că eu știu ce înseamnă să ai grijă de un om bolnav. Nu am insistat și niciodată nu m-am supărat dacă n-a putut să facă ceva pentru mine, dacă n-a venit să o vadă pe maria (n.r. fiica Danielei Gyorfi). … Pe undeva, eu m-am recompensat față de el…

Pentru mine, soția tatălui meu este o străină. Pentru mine, dacă este să o judecăm așa, cine contează este Alexandra, care totuși este fata tatălui meu, este sora mea vitregă, și tatăl meu. O cunosc.

Am vrut să vorbesc de câteva ori cu tatăl meu, dar răspundea tot doamna. I-am respectat această dorință de a nu mai intra în viața lui. Doamna este deranjată că tatăl meu a iubit-o foarte mult pe mama mea. Îi port numele, este ADN-ul care își spune cuvântul… M-a deranjat că nu a venit să o vadă pe Maria. Dar, eu am crescut cu mama, eu pe mama am iubit-o foarte mult. A fost mamă, tată, soră… mama mea m-a susținut în tot ceea ce am făcut, mama mea s-a chinuit cu mine. Nu că el nu ar fi vrut, dar așa a fost soarta să nu mai fie împreună.

Am amintiri cu mama și cu tata. O felicit pe mama că a divorțat. dacă nu este bine, nu trebuie să stai. mama mea era țesătoare pe timpul acela, iar el era un inginer foarte cunoscut. Nu sunt inteligentă ca el sau ca Alexandra, care este o fată foarte-foarte deșteaptă. Eu fiind artistă, n-am făcut o facultate, toate studiile mele sunt muzicale. tatăl meu n-a fost de acord să cânt, el voia să dau la ASE… El crede că dacă ești artist, n-ai de fapt nicio meserie. Tot timpul m-a apreciat că am tat lângă mama, că am ajutat-o. Este un om foarte deștept, aveam foarte multe de învățat de la el, dar din păcate… soarta asta a fost. Nu l-am condamnat niciodată. Am fost la ei în casă, am fost cu George la ei în casă, nu am niciun fel de resentimente, nu-i port niciun fel de ranchiună”, spunea Daniela Gyorfi într-un interviu pentru o emisiune de televiziune.

Daniela Gyorfi, care a mărturisit că își mai dorește un copil la 48 de ani, spunea, anul trecut, despre părintele său:

„Nu mai ştiu nimic de tatăl meu: dacă mai trăieşte, dacă nu mai trăieşte. Şi asta este o mare lovitură pentru mine, pentru că… sânge din sângele meu…Am o soră… da, dar s-au schimbat numerele de telefoane. Nu mai ştiu nimic de unde să-i iau, nu mai ştiu nimic, nimic… Dacă tatăl meu mai trăieşte, că era şi el foarte bolnav”.