Dramele din viața Marinelei Chelaru. Părinții i-au murit la interval de 40 de zile | FOTO

Pentru că este mereu jovială, cu zâmbetul pe buze, mulți dintre cei care o îndrăgesc nu au cunoscut până acum dramele din viața Marinelei Chelaru.

Marinela Chelaru este o actriță cunoscută de pe vremea când făcea parte din grupul umoristic Vouă și a participat la numeroase emisiuni de televiziune, unde a făcut show cu umorul ei. Cu toate că este mereu cu zâmbetul pe buze, actrița ascunde adevărate tragedii.

Marinela Chelaru, care a afirmat că s-ar întoarce oricând la catedră, a trecut prin suferințe cumplite în trecut. Și-a pierdut părinții unul după altul, la interval de doar 40 de zile. Aceste drame au afectat-o teribil și din punct de vedere fizic. Era slabă în tinerețe, iar probleme sale de sănătate au început să apară după dispariția părinților săi.

Dramele din viața Marinelei Chelaru. A suferit un șoc și i-a „explodat” tiroida

„Problemele de sănătate au apărut după ce mi-au murit părinții. Din cauza șocului, a făcut o explozie tiroida. Eu fiind plinuță, nu am știut și doctorița mea, care a scos-o pe mama din foarte multe belele, ea mi-a descoperit. Slăbisem 32 de kilograme și asta i s-a părut ciudat…”, a povestit Marinela Chelaru la o emisiune de televiziune, în urmă cu ceva timp.

Dramele din viața Marinelei Chelaru. Tatăl ei a murit în a doua zi de Crăciun

„Amândoi părinții mei erau oameni veseli. tatăl meu a avut un accident, în sensul că l-a lovit mașina. L-a lovit și și-a rupt femurul. A fost operat. Probabil că a făcut infecție. L-am adus acasă, mergea, a fost totul bine… Și după aceea a fost dus iar la spital, i se înegrise… Am stat cu el. Mi-a murit în a doua zi de Crăciun, 1986. În ziua de Crăciun am stat toată ziua cu el la spital, i-am dat să mănânce. Eu am presimțit că va muri. Tot o chema pe mama…

Dimineață m-au sunat de la spital că a murit. Mama a murit de inimă rea. Nu știam cum să-i spun, că avea probleme cu diabetul. Mama spăla vase. M-am dus la o vecină și am chemat-o. Când i-am spus că am să-i zic ceva, a înțeles și i-au sărit lacrimile din ochi. N-a țipat, n-a urlat, doar i-au sărit lacrimile din ochi…

Eu o vedeam în fiecare dimineață cu ochii roșii. După 40 de zile s-a prăpădit. Nu mai putea vorbi bine. A făcut un accident cerebral foarte puternic. Mi-a zis: „O să mă duc lângă tatăl tău să mă odihnesc””, a povestit Marinela Chelaru.