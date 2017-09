Ramona Bădescu și-a aniversat tatăl, cu care are o relația aparte. Vedeta s-a întrecut în a-i face surprize părintelui său.

Atunci când vine vorba de părinții ei, Ramona Badescu, care s-a despărțit recent de iubit, se emoționează. Trăiește de 27 de ani în Italia, dar când este aniversarea unuia dintre părinți sau o sărbătoare importantă precum Crăciunul, vine mereu acasă. Așa s-a întâmplat și acum. Tatăl ei a împlinit săptămâna trecută 86 de ani. Ramona, care și-a dezvăluit secretele de frumusețe, a plănuit o cină aniversară în București, cu toată familia, la unul dintre cele mai bune restaurante de la noi. Ea a venit special din Italia și fratele ei, Călin, de la Paris, că să fie cu toții împreună la București. După aceea, în weekend, și-a dus părinții la Roma, în Italia, pentru a mai petrece timp cu ei și a-i oferi tatălui sau o dublă aniversare de care să își amintească cu drag.

“Pentru mine sunt puține momentele importante în viață de care țin cont, și anume, ziua de naștere a părinților mei și Crăciunul. Pe 12 septembrie tata a împlinit 86 de ani și cu această ocazie am vrut să îl sărbătorim la restaurantul lui și al meu preferat din București. Eu am venit din Italia special cu această ocazie și fratele meu, Călin, care era la Paris s-a întors și el pentru a ne aniversa tatăl. Ca de fiecare dată țin foarte mult să sărbătoresc în familie și cu persoanele dragi pentru că sunt foarte egoistă în a-mi împărtăși momentele speciale.

Din păcate, nepoata mea nu era prezentă, pentru că avea o expoziție de pictură la Paris, dar a făcut în așa fel încât să îi trimită bunicului ei un portret minunat care l-a bucurat mult pe tata. Sărbătorirea zilei de naștere nu s-a terminat în București. A continuat și continuă la Roma, unde am plecat cu părinții mei că să îi răsfăț câteva zile”, a mărturisit Ramona Bădescu, care este concurentă la emisiunea „Te cunosc de undeva”.